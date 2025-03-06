EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? 'Milli Gelir Zammı' iddialarına son nokta! 0,96'lık puan farkı açıklandı
2025 yılında emekli maaşlarına yapılacağı söylenen "milli gelir zammı" iddiaları son dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarla bu konuya netlik kazandırdı. Peki emekli maaşlarında beklenen artış gerçekten gelecek mi? Erdem maaş artışlarını belirleyen asıl faktörün ne olduğunu ve sistemde yapılması gereken önemli değişiklikleri gündeme getirdi. İşte merak edilen o açıklamalardan detaylar.
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:36