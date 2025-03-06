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EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? 'Milli Gelir Zammı' iddialarına son nokta! 0,96'lık puan farkı açıklandı

2025 yılında emekli maaşlarına yapılacağı söylenen "milli gelir zammı" iddiaları son dönemde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarla bu konuya netlik kazandırdı. Peki emekli maaşlarında beklenen artış gerçekten gelecek mi? Erdem maaş artışlarını belirleyen asıl faktörün ne olduğunu ve sistemde yapılması gereken önemli değişiklikleri gündeme getirdi. İşte merak edilen o açıklamalardan detaylar.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:36
EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? ’Milli Gelir Zammı’ iddialarına son nokta! 0,96’lık puan farkı açıklandı

2025 yılı için emekli maaşlarına yapılacak artışlar ve "milli gelir zammı" iddiaları hakkında son gelişmeler merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarla bu tartışmalara son noktayı koydu.

EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? ’Milli Gelir Zammı’ iddialarına son nokta! 0,96’lık puan farkı açıklandı

MİLLİ GELİR ZAMMI GELECEK Mİ?

2025 yılında emekli maaşlarına yapılacak milli gelir zammı konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında bu konuya açıklık getirerek, "Böyle bir şey yok. Yeni bir düzenleme yok. Zaten emekli maaşları hesaplanırken büyüme yani milli gelirdeki artış ve bir önceki yılın enflasyonu hesaba katılıyor. Dolayısıyla güncelleme kat sayısı buradan hesaplanıyor." dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? ’Milli Gelir Zammı’ iddialarına son nokta! 0,96’lık puan farkı açıklandı

BÜYÜME VE ENFLASYONUN ETKİSİ

Erdem, emekli maaşlarının belirlenmesinde ekonomik büyüme ile enflasyon oranlarının her yıl büyük rol oynadığını vurguladı.

EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? ’Milli Gelir Zammı’ iddialarına son nokta! 0,96’lık puan farkı açıklandı

2026 yılında emeklilik başvurusu yapacakların 2025 yılı büyüme ve enflasyon verileri doğrultusunda güncelleme kat sayısına yansıyacağını belirten Erdem, "2024-2025 farkını konuşurken de konuştuğumuz konu bu." diyerek her yıl bu iki faktörün maaş artışına yansıdığını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? ’Milli Gelir Zammı’ iddialarına son nokta! 0,96’lık puan farkı açıklandı

EKONOMİK BÜYÜME EMEKLİNİN PAYINI ARTIRIYOR

Erdem, Türkiye ekonomisinin büyümesinin emekli maaşlarına olumlu etkiler sunduğunu ifade etti. "Türkiye ekonomisi ne kadar büyürse, emeklinin bu büyümeden alacağı pay da yükseliyor. Bu, her yıl gerçekleşen bir durum. Yeni bir durum değil. Büyüme daha yüksek olursa, emeklinin maaşına yansıyan etki de daha büyük olacak." diyerek büyüme oranlarındaki artışın doğrudan emeklilerin maaşlarına yansıdığını belirtti.