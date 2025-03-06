EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? ’Milli Gelir Zammı’ iddialarına son nokta! 0,96’lık puan farkı açıklandı

EKONOMİK BÜYÜME EMEKLİNİN PAYINI ARTIRIYOR

Erdem, Türkiye ekonomisinin büyümesinin emekli maaşlarına olumlu etkiler sunduğunu ifade etti. "Türkiye ekonomisi ne kadar büyürse, emeklinin bu büyümeden alacağı pay da yükseliyor. Bu, her yıl gerçekleşen bir durum. Yeni bir durum değil. Büyüme daha yüksek olursa, emeklinin maaşına yansıyan etki de daha büyük olacak." diyerek büyüme oranlarındaki artışın doğrudan emeklilerin maaşlarına yansıdığını belirtti.