EGM PROMOSYON TEKLİFİ EYLÜL 2025 || EGM banka maaş promosyonu kaç para, ne zaman yatar?

İhale süreci, bankaların tekliflerini sunması ve sözleşmenin resmi olarak imzalanmasıyla tamamlanacak. Polisler, promosyon tutarının geçmiş yıllara göre artıp artmayacağını, ödeme koşullarının nasıl düzenleneceğini ve maaşlarına yansıyacak ek geliri öğrenmek için bekleyişte. 2025 EGM banka maaş promosyon ihalesi ile ilgili tüm detaylar, ihalenin kesin tarihi, bankaların teklifleri ve promosyon tutarına ilişkin bilgiler netleştiğinde kamuoyuna duyurulacak.

2022 Promosyon Anlaşması

EGM ile Vakıfbank arasında 2022 yılında imzalanan maaş promosyon anlaşması, 5 yıl üzerinden belirlenmiş ancak tepkiler üzerine 3 yıla düşürülmüştü. O dönem için kişi başına 27 bin TL ödenmişti. Bu tutar, artan enflasyon ve kamu kurumlarının son aylarda imzaladığı yüksek promosyon rakamlarıyla kıyaslandığında bugün yetersiz kalıyor.