EGM PROMOSYON TEKLİFİ EYLÜL 2025 || EGM banka maaş promosyonu kaç para, ne zaman yatar?

Sendikanın Talepleri: Şeffaflık ve Alternatif Ödeme
Sendika bu yılki görüşmelerde yalnızca rakamlara odaklanmakla kalmadı; aynı zamanda ihalede şeffaflığın sağlanması için de öneriler sundu.
📌 Canlı Yayın Talebi
Promosyon tekliflerinin şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınlanması istendi. Böylece tüm polis teşkilatı süreci doğrudan takip edebilecek.
📌 600 Bin TL Faizsiz Kredi
Promosyon almak istemeyen personel için alternatif olarak 600 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi verilmesi talep edildi. Bu seçenek, özellikle dini hassasiyetleri nedeniyle promosyon ödemesi almak istemeyen polisler için sunuluyor.
📌 Ek Para Puan Sistemi
İhaleyi kazanan bankanın kredi kartını kullanan personele ek para puan yüklemesi önerildi.
📌 ATM ve Ortak ATM Zorunluluğu
81 ilde şube açma zorunluluğu yerine, kurumca belirlenecek noktalara ATM kurulması ve ortak ATM imkânının sağlanması istendi.
📌 Borç Yapılandırma Hakkı
Sözleşme süresi boyunca bir kez, piyasa koşullarının altında faizle kredi/kredi kartı borç yapılandırma hakkı verilmesi talep edildi.