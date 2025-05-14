Eczacılık Günü ne zaman, 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? Eczacılık Günü tebrik mesajları ve duygusal sözler 2025

Türkiye genelinde her yıl büyük bir takdirle kutlanan 14 Mayıs Eczacılık Günü, 2025 yılında da sağlık alanının görünmez kahramanları olan eczacılar için anlamlı mesajlar ve sözlerle gündeme geldi. Eczacılık mesleğini icra eden binlerce sağlık çalışanı bugün takdir ve minnetle anılırken, bir yandan da "Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?" sorusu sosyal medya kullanıcıları arasında yeniden tartışma konusu oldu. İşte Eczacılık Günü'nün tarihçesi, dünya genelindeki karşılığı ve 2025 yılına özel en anlamlı kutlama mesajları.