E-Devlet TOKİ T.C. kimlik başvuru ekranı: TOKİ 500 bin sosyal konut T.C. kimlik numarasına göre başvuru günleri
E-Devlet TOKİ T.C. kimlik başvuru ekranı merak ediliyor. 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurulan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için beklenen başvuru süreci resmen başladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak. İşte Kasım 2025 itibarıyla TOKİ 500 bin sosyal konut T.C. kimlik numarasına göre başvuru günleri.
Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:26