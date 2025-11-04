E-devlet TOKİ başvuru ekranı: TOKİ 500 bin konut projesi başvuru başladı mı, başvuru bedeli kaç TL?
E-Devlet TOKİ T.C. kimlik başvuru ekranı merak ediliyor. 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurulan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için beklenen başvuru süreci resmen başladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak. İşte Kasım 2025 itibarıyla TOKİ 500 bin sosyal konut T.C. kimlik son rakamı 0-2-4-6-8'e göre başvuru günleri.
Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:26