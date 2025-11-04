Kadraj Galeri Kadraj İkon E-devlet TOKİ başvuru ekranı: TOKİ 500 bin konut projesi başvuru başladı mı, başvuru bedeli kaç TL?

E-Devlet TOKİ T.C. kimlik başvuru ekranı merak ediliyor. 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurulan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için beklenen başvuru süreci resmen başladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak. İşte Kasım 2025 itibarıyla TOKİ 500 bin sosyal konut T.C. kimlik son rakamı 0-2-4-6-8'e göre başvuru günleri.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:26
Dar gelirli vatandaşların uzun süredir merakla beklediği TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için e-Devlet başvuru ekranı erişime açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye genelinde 500 bin yeni sosyal konutu kapsıyor. Başvurular sistem yoğunluğunu önlemek amacıyla T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde alınacak. Milyonlarca kişinin katılacağı dev proje için kura başvuru bedeli ve takvim detayları da netleşti.

Yüzyılın Konut Projesi"nde Geri Sayım: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek olan dev projede, başvuru takvimi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği projede süreç, 10 Kasım 2025'te resmen başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda yaptığı tanıtım töreniyle duyurulan projenin ana hedefi, konut piyasasındaki yüksek fiyat/kira dengesizliklerini gidermek. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yola çıkılan bu dev hamle, 81 ilde toplam 500 bin konut inşaatını kapsayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜREÇ TAKVİMİ

Başvuru Başlangıcı: 10 Kasım 2025

Başvuru Bitişi: 19 Aralık 2025

Kura Çekimleri: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

Konut Teslimatı: Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak.

İllere Göre Güncel Fiyat ve 240 Ay Taksit Tablosu

Projenin en can alıcı noktası, sunulan ödeme kolaylıkları ve düşük taksitler oldu. Konutlar, %10 peşinat ve tam 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Bu vade imkanı, piyasadaki mevcut konut kredisi koşullarının çok üzerinde bir avantaj sağlıyor.