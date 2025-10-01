Dünyanın en pahalı kahveleri listesinde 1 numara: Misk kedisinin midesinde üretiliyor dışkısından toplanıyor
Luwak kahvesinin metabolizmayı hızlandırdığı, safra taşı oluşumunu önlediği, diyabet riskini azalttığı ve diş sağlığını koruduğu gibi birçok sağlık faydası olduğuna inanılıyor. Ancak bu iddialar bilimsel olarak net biçimde kanıtlanmış değil. Öte yandan hayvan hakları örgütleri, misk kedilerinin doğal yaşam alanlarından koparılarak küçük kafeslerde tutulmasını eleştiriyor ve üretimin sonlandırılması için kampanyalar yürütüyor.
