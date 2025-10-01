Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyanın en pahalı kahveleri listesinde 1 numara: Misk kedisinin midesinde üretiliyor dışkısından toplanıyor

Luwak kahvesinin metabolizmayı hızlandırdığı, safra taşı oluşumunu önlediği, diyabet riskini azalttığı ve diş sağlığını koruduğu gibi birçok sağlık faydası olduğuna inanılıyor. Ancak bu iddialar bilimsel olarak net biçimde kanıtlanmış değil. Öte yandan hayvan hakları örgütleri, misk kedilerinin doğal yaşam alanlarından koparılarak küçük kafeslerde tutulmasını eleştiriyor ve üretimin sonlandırılması için kampanyalar yürütüyor.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 08:50
Luwak kahvesinin özelliği, misk kedilerinin midesinde gerçekleşen doğal fermantasyon sürecinde gizli. "Luwak" ya da "Musang" olarak adlandırılan bu hayvanlar, genellikle arabica veya robusta kahve meyveleriyle besleniyor.

Kedilerin sindiremediği çekirdekler dışkı yoluyla atıldıktan sonra titizlikle temizleniyor, yıkanıyor, kurutuluyor ve kavruluyor.

Böylece geleneksel kahveden daha düşük kafeinli, aromatik ve yumuşak bir içim elde ediliyor.

Üretimde Sınırlı Miktar, Yüksek Fiyat

Yılda ortalama 600 kilogram civarında üretilen Luwak kahvesi, hem nadir bulunması hem de zahmetli üretim süreci nedeniyle sektörün en pahalı ürünü olarak öne çıkıyor.

Üretim koşullarına ve kalite standartlarına göre fiyatlar 300 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar çıkıyor. Artan popülarite ise sahte ürünlerin çoğalmasına yol açmış durumda.