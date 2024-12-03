Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 isimle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...

Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 isimle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...

Savunma sanayi her geçen yıl artan güvenlik ihtiyaçları ve hızla gelişen teknolojiler ile küresel çapta büyümeye devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2023 yılına ait satış verileri dünyanın en büyük savunma şirketlerini ortaya koydu. Bu yılki Defense News Top 100 listesi savunma sektöründeki küresel liderleri ve yükselen yıldızları gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:57
Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 şirketle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...

Savunma sanayii her geçen yıl hızla büyüyen ve teknolojik gelişmelerle şekillenen bir sektör olarak dikkat çekiyor. Defense News Top 100 listesi, savunma sektörünün en güçlü oyuncularını ortaya koyarken Türkiye'den de 3 önemli savunma şirketinin bu prestijli listeye girmesi Türk savunma sanayisinin küresel alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 şirketle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...

Türkiye'den 3 Firma Listeye Girdi

Türk savunma sanayii, son yıllarda gerçekleştirdiği yerli üretim ve inovasyon odaklı projelerle dünya çapında adından söz ettiriyor. ASELSAN, Baykar ve Türk Havacılık Uzay Sanayii bu yılki Top 100 listesinde yer alan Türk firmaları arasında bulunuyor.

Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 şirketle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...

İşte ilk 100'deki şirketler;

Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 şirketle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...

Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 şirketle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...

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