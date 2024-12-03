Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 isimle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...
Savunma sanayi her geçen yıl artan güvenlik ihtiyaçları ve hızla gelişen teknolojiler ile küresel çapta büyümeye devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2023 yılına ait satış verileri dünyanın en büyük savunma şirketlerini ortaya koydu. Bu yılki Defense News Top 100 listesi savunma sektöründeki küresel liderleri ve yükselen yıldızları gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:57