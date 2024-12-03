Dünyanın en güçlü 100 savunma şirketi açıklandı: Türkiye 3 isimle listeye giriş yaptı! Silah ve askeri hizmet...

Savunma sanayii her geçen yıl hızla büyüyen ve teknolojik gelişmelerle şekillenen bir sektör olarak dikkat çekiyor. Defense News Top 100 listesi, savunma sektörünün en güçlü oyuncularını ortaya koyarken Türkiye'den de 3 önemli savunma şirketinin bu prestijli listeye girmesi Türk savunma sanayisinin küresel alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.