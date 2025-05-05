Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyaca ünlü uzman 2025 rotasını tayin etti! 24 ayar gram altını olan voleyi vuracak! Çeyrek, ATA altın en az...

Dünyaca ünlü uzman 2025 rotasını tayin etti! 24 ayar gram altını olan voleyi vuracak! Çeyrek, ATA altın en az...

Altın fiyatları küresel piyasalarda dalgalanmasını sürdürürken yatırımcı ilgisi zirvede kalmaya devam ediyor. Özellikle ons altın tarafındaki hareketlilik ekonomi çevrelerinin merceği altına alınmış durumda. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan altın fiyatlarının geleceğine dair kritik bir noktaya dikkat çekti. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:20
24 ayar gram altını olan voleyi vuracak! Dünyaca ünlü uzman 2025 rotasını tayin etti! Çeyrek, ATA altın en az...

Küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik tansiyonun tırmanması emtia piyasalarında sarsıntılara yol açtı. Özellikle altın fiyatlarında görülen sert dalgalanmalar yatırımcıların yön tayin etmesini zorlaştırırken uzmanlar fiyat hareketlerinde belirleyici unsurun artık merkez bankalarının alım-satım stratejileri olduğunu vurguluyor.

24 ayar gram altını olan voleyi vuracak! Dünyaca ünlü uzman 2025 rotasını tayin etti! Çeyrek, ATA altın en az...

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle başlayan politik değişim yalnızca ABD ekonomisini değil küresel ticaret dengesini de derinden etkiledi.

24 ayar gram altını olan voleyi vuracak! Dünyaca ünlü uzman 2025 rotasını tayin etti! Çeyrek, ATA altın en az...

Buna Fed'in faiz politikalarındaki belirsizlik ve artan jeopolitik riskler eklendiğinde piyasalarda yön arayışı kaçınılmaz hale geldi.

24 ayar gram altını olan voleyi vuracak! Dünyaca ünlü uzman 2025 rotasını tayin etti! Çeyrek, ATA altın en az...

Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'a göre bu tablo özellikle altın gibi güvenli liman olarak görülen varlıkların fiyatlarında ciddi oynaklığa neden oluyor.

24 ayar gram altını olan voleyi vuracak! Dünyaca ünlü uzman 2025 rotasını tayin etti! Çeyrek, ATA altın en az...

8-10 Mayıs kritik tarih: Rusya-Ukrayna gerilimi yeniden tetikleyici olabilir
Manukyan, yaklaşan 8-10 Mayıs tarihinin Rusya'da Zafer Günü olarak kutlandığını hatırlatarak bu dönemde bir ateşkes ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.