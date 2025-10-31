Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünya Bankası'ndan yeni altın tahmini geldi! 1 gram altını bile olan köşeyi dönecek!

Gram altında fırtına öncesi sessizlik. Dünya Bankası'nın (DB) son Emtia Piyasaları Görünüm Raporu, küresel piyasalarda kartları yeniden dağıtıyor. Enerji ve tarım fiyatlarında ciddi bir geri çekilme öngören Banka, geleneksel emtialara 'düşüş' sinyali verirken tüm dikkatleri altına çevirdi. DB'nin 'yükseliş sürecek' tahmini sarı metali bir kez daha zirveye taşıyarak küresel belirsizlikler karşısındaki 'güvenli liman' rolünü pekiştirdiğini resmen ilan etti.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 16:42
Küresel ekonominin rotasını belirleyen önemli aktörlerden Dünya Bankası'nın son emtia raporu, yatırımcıların panik tuşuna basmasına neden oldu. Raporda, petrol, doğalgaz ve temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağı yönlü seyredeceği belirtilirken, bu düşüş eğiliminden sıyrılan tek varlık altın oldu. DB altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngörerek, ons bazında sarı metalin uluslararası piyasalardaki güvenli liman statüsünü perçinlediğini teyit etti.

📈 Altın İçin Rekor Beklentisi: Rakamlar Ne Söylüyor?

Dünya Bankası'nın tahminleri altın yatırımcılarını heyecanlandıracak nitelikte. Raporda öne çıkan altın fiyatları beklentileri şöyle:

2025 Yükselişi: Altın fiyatlarının 2025 yılında yüzde 42 oranında artması bekleniyor.

2026'da Devam: Yükseliş 2026'da da sürecek ve yüzde 5 daha artacak.

Tarihi Seviye: Bu artışlarla birlikte altın, 2015-2019 ortalamasının neredeyse iki katına çıkacak. Gümüş fiyatlarının da bu yıl %34, 2026'da ise %8 artarak rekor ortalamalara ulaşması öngörülüyor.

Petrol ve Genel Emtia Fiyatlarında Düşüş Beklentisi

Rapora göre, enerji fiyatları ve diğer emtialar için durum farklı. Dünya Bankası, zayıf küresel büyüme ve artan petrol fazlası nedeniyle genel emtia fiyatlarının hem bu yıl hem de gelecek yıl yüzde 7 gerileyeceğini öngörüyor.