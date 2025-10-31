Dünya Bankası'ndan yeni altın tahmini geldi! 1 gram altını bile olan köşeyi dönecek!
Gram altında fırtına öncesi sessizlik. Dünya Bankası'nın (DB) son Emtia Piyasaları Görünüm Raporu, küresel piyasalarda kartları yeniden dağıtıyor. Enerji ve tarım fiyatlarında ciddi bir geri çekilme öngören Banka, geleneksel emtialara 'düşüş' sinyali verirken tüm dikkatleri altına çevirdi. DB'nin 'yükseliş sürecek' tahmini sarı metali bir kez daha zirveye taşıyarak küresel belirsizlikler karşısındaki 'güvenli liman' rolünü pekiştirdiğini resmen ilan etti.
Giriş Tarihi: 31.10.2025 16:42