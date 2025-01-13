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Doğum izni uzatıldı mı 2025? Çalışan annelerin ücretli ve ücretsiz doğum izni kaç gün?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıklı bir nüfus yapısını koruma hedefiyle yeni stratejiler geliştirildiğini belirten Yılmaz, çalışan annelerin haklarını genişletmeye yönelik düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi. Bu kapsamda doğum izni süreleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki doğum izni uzayacak mı? İşte merak edilen son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:33
Doğum izni uzatıldı mı 2025? Çalışan annelerin ücretli ve ücretsiz doğum izni kaç gün?

Çalışan kadınların doğum izinleri hem annelerin hem de bebeklerin sağlık ve mutluluğu açısından büyük önem taşıyor. Mevcut düzenlemelere göre kadın çalışanlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabiliyor.

Doğum izni uzatıldı mı 2025? Çalışan annelerin ücretli ve ücretsiz doğum izni kaç gün?

Ancak doğum öncesi iznin 5 haftası doktor raporuyla belgelendiği takdirde doğum sonrası izne eklenebiliyor. Böylece doğum sonrası izin süresi 13 haftaya çıkabiliyor.

Doğum izni uzatıldı mı 2025? Çalışan annelerin ücretli ve ücretsiz doğum izni kaç gün?

Peki çalışan annelerin doğum izni süresi artırılacak mı? Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğum izinlerinin uzatılması ve çalışan ebeveynlere yönelik yeni desteklerin gündemde olduğunu gösteriyor.

Doğum izni uzatıldı mı 2025? Çalışan annelerin ücretli ve ücretsiz doğum izni kaç gün?

Mevcut Doğum İzni Düzenlemesi

Doğum izni, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Analık Hali ve Süt İzni" başlıklı 74. maddesi kapsamında düzenleniyor. Bu kanuna göre:

Kadın işçiler, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılamaz.
Hamilelik süresinin 40 hafta olduğu varsayıldığında, kadın çalışanlar 32. haftadan itibaren izne ayrılabiliyor.
Doktor onayıyla doğum öncesi iznin bir kısmı doğum sonrası döneme aktarılabiliyor.

Doğum izni uzatıldı mı 2025? Çalışan annelerin ücretli ve ücretsiz doğum izni kaç gün?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nda, çalışan kadınlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, doğum izinlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların gündemde olduğunu belirtti.