Doğum izni uzatıldı mı 2025? Çalışan annelerin ücretli ve ücretsiz doğum izni kaç gün?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıklı bir nüfus yapısını koruma hedefiyle yeni stratejiler geliştirildiğini belirten Yılmaz, çalışan annelerin haklarını genişletmeye yönelik düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi. Bu kapsamda doğum izni süreleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki doğum izni uzayacak mı? İşte merak edilen son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:33