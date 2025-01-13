Doğum izni uzatıldı mı 2025? Çalışan annelerin ücretli ve ücretsiz doğum izni kaç gün?

Çalışan kadınların doğum izinleri hem annelerin hem de bebeklerin sağlık ve mutluluğu açısından büyük önem taşıyor. Mevcut düzenlemelere göre kadın çalışanlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabiliyor.