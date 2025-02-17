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Dişlere yapışmayan tam kıvamında tarifin püf noktası; Kuru fasulyeye 1 kaşık atın!

Kuru fasulye yaparken kabuklanma sorunu yaşayanlar için şaşırtıcı bir yöntem ortaya çıktı! Fasulyelerin kabuk atmadan yumuşacık pişmesini sağlamak için suya ekleyeceğiniz tek bir malzeme yeterli.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 08:56
Dişlere yapışmayan tam kıvamında tarifin püf noktası; Kuru fasulyeye 1 kaşık atın!

Kuru fasulye ve nohut, besleyici ve lezzetli olmasına rağmen pişirilirken kabuklanma sorunu yaşanabiliyor. Aynı zamanda, tüketildiğinde dişlere yapışarak rahatsızlık verebiliyor. Ancak doğru yöntemle pişirildiğinde bu sorunların önüne geçmek mümkün.

Dişlere yapışmayan tam kıvamında tarifin püf noktası; Kuru fasulyeye 1 kaşık atın!

🌱 KURU FASULYE VE NOHUTUN KABUKLANMASINI ÖNLEYİN

Kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller karbonhidrat açısından oldukça zengindir. Ancak kabuklarının ayrılması ve gaz yapma sorunları çoğu kişi için rahatsız edici olabilir. Neyse ki basit bir yöntemle bu sorunu çözebilirsiniz.

🍚 1 YEMEK KAŞIĞI UN EKLEMENİN SIRRI

Kabuklanmayan ve lokum gibi yumuşak bir kuru fasulye için suyun içerisine bir yemek kaşığı un ekleyin. Bu yöntem, fasulyelerin kabuksuz ve pürüzsüz bir kıvamda pişmesini sağlar.

✔️ İlk olarak kuru fasulyeleri bir gece önceden soğuk suyla ıslatın.
✔️ Islattığınız suya bir yemek kaşığı un ekleyin ve iyice karıştırın.
✔️ Ertesi gün fasulyeleri süzüp bol suyla yıkayın ve pişirin.

Bu yöntem sayesinde kabuklanma sorunu ortadan kalkacak ve fasulyeler daha kolay sindirilecektir.

Dişlere yapışmayan tam kıvamında tarifin püf noktası; Kuru fasulyeye 1 kaşık atın!

🥛 ALTERNATİF YÖNTEM: SÜTLE ISLATMA

Eğer farklı bir teknik denemek isterseniz, un yerine süt kullanabilirsiniz. Fasulyeleri suda bekletmek yerine sütle beklettiğinizde de kabuksuz ve lokum gibi bir kıvam elde edebilirsiniz.

🌿 GAZ YAPMAMASI İÇİN KİMYON EKLEYİN

Kuru fasulye yemeği bazı kişilerde mide şişkinliği ve gaz sorunlarına neden olabilir. Bunu önlemek için pişirme sırasında şu doğal yöntemleri deneyebilirsiniz:

✔️ Bir tutam kimyon eklemek, sindirimi kolaylaştırır.
✔️ Karbonat veya kekik kullanmak, gaz oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Dişlere yapışmayan tam kıvamında tarifin püf noktası; Kuru fasulyeye 1 kaşık atın!

💦 1 GECE ÖNCEDEN SUDA BEKLETMENİN ÖNEMİ

✔️ Kuru fasulyeleri pişirmeden önce suda bekletmek, pişirme süresini kısaltır.
✔️ Fasulyedeki anti-nutriyentleri azaltarak besin emilimini artırır.
✔️ Fasulyelerin daha yumuşak ve sindirimi kolay hale gelmesini sağlar.

Dişlere yapışmayan tam kıvamında tarifin püf noktası; Kuru fasulyeye 1 kaşık atın!

🍛 LOKUM GİBİ KURU FASULYE TARİFİ

📝 Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet kuru soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı kimyon (gaz yapmaması için)
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • 4 su bardağı su