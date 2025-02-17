Dişlere yapışmayan tam kıvamında tarifin püf noktası; Kuru fasulyeye 1 kaşık atın!

🌱 KURU FASULYE VE NOHUTUN KABUKLANMASINI ÖNLEYİN

Kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller karbonhidrat açısından oldukça zengindir. Ancak kabuklarının ayrılması ve gaz yapma sorunları çoğu kişi için rahatsız edici olabilir. Neyse ki basit bir yöntemle bu sorunu çözebilirsiniz.

🍚 1 YEMEK KAŞIĞI UN EKLEMENİN SIRRI

Kabuklanmayan ve lokum gibi yumuşak bir kuru fasulye için suyun içerisine bir yemek kaşığı un ekleyin. Bu yöntem, fasulyelerin kabuksuz ve pürüzsüz bir kıvamda pişmesini sağlar.

✔️ İlk olarak kuru fasulyeleri bir gece önceden soğuk suyla ıslatın.

✔️ Islattığınız suya bir yemek kaşığı un ekleyin ve iyice karıştırın.

✔️ Ertesi gün fasulyeleri süzüp bol suyla yıkayın ve pişirin.

Bu yöntem sayesinde kabuklanma sorunu ortadan kalkacak ve fasulyeler daha kolay sindirilecektir.