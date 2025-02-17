Dişlere yapışmayan tam kıvamında tarifin püf noktası; Kuru fasulyeye 1 kaşık atın!

Kuru fasulye ve nohut, besleyici ve lezzetli olmasına rağmen pişirilirken kabuklanma sorunu yaşanabiliyor. Aynı zamanda, tüketildiğinde dişlere yapışarak rahatsızlık verebiliyor. Ancak doğru yöntemle pişirildiğinde bu sorunların önüne geçmek mümkün. 🌱 KURU FASULYE VE NOHUTUN KABUKLANMASINI ÖNLEYİN Kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller karbonhidrat açısından oldukça zengindir. Ancak kabuklarının ayrılması ve gaz yapma sorunları çoğu kişi için rahatsız edici olabilir. Neyse ki basit bir yöntemle bu sorunu çözebilirsiniz. 🍚 1 YEMEK KAŞIĞI UN EKLEMENİN SIRRI Kabuklanmayan ve lokum gibi yumuşak bir kuru fasulye için suyun içerisine bir yemek kaşığı un ekleyin. Bu yöntem, fasulyelerin kabuksuz ve pürüzsüz bir kıvamda pişmesini sağlar. ✔️ İlk olarak kuru fasulyeleri bir gece önceden soğuk suyla ıslatın. 🥛 ALTERNATİF YÖNTEM: SÜTLE ISLATMA Eğer farklı bir teknik denemek isterseniz, un yerine süt kullanabilirsiniz. Fasulyeleri suda bekletmek yerine sütle beklettiğinizde de kabuksuz ve lokum gibi bir kıvam elde edebilirsiniz. 🌿 GAZ YAPMAMASI İÇİN KİMYON EKLEYİN Kuru fasulye yemeği bazı kişilerde mide şişkinliği ve gaz sorunlarına neden olabilir. Bunu önlemek için pişirme sırasında şu doğal yöntemleri deneyebilirsiniz: ✔️ Bir tutam kimyon eklemek, sindirimi kolaylaştırır. 💦 1 GECE ÖNCEDEN SUDA BEKLETMENİN ÖNEMİ ✔️ Kuru fasulyeleri pişirmeden önce suda bekletmek, pişirme süresini kısaltır. 🍛 LOKUM GİBİ KURU FASULYE TARİFİ 📝 Malzemeler 2 su bardağı kuru fasulye 1 yemek kaşığı un 1 adet kuru soğan 2-3 diş sarımsak 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı kimyon (gaz yapmaması için) Tuz, karabiber, pul biber 4 su bardağı su 👨🍳 Yapılışı 1️⃣ Bir gece önceden hazırlık: Kuru fasulyeleri bol suyla yıkayın. Üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyerek suya koyun ve bir gece bekletin.