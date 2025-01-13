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Depozito Yönetim Sistemi (DYS) nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? DOA uygulaması özellikleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" sistemiyle ilgili vatandaşların kafasındaki soruları yanıtladı. Sistemin, geri dönüşümü artırmayı ve çevre kirliliğini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yer alan 11 önemli soru ve cevabı.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:23
Depozito Yönetim Sistemi DYS nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? DOA uygulaması özellikleri

Yıl sonuna kadar ülke genelinde uygulanmaya başlanacak bu sistem, Sıfır Atık hareketinin önemli bir parçası olarak vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyecek. Peki Depozito Yönetim Sistemi (DYS) nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı.

Depozito Yönetim Sistemi DYS nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? DOA uygulaması özellikleri

Depozito Yönetim Sistemi (DYS) Nedir?

Depozito Yönetim Sistemi, ambalajlı ürünlerin satışında belirli bir depozito bedeli alınarak, ambalajların tüketildikten sonra geri iade edilmesi ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı bir sistemdir. Bu yöntem, geri dönüşüm oranlarını artırarak doğal kaynakları koruma amacı güder.

Depozito Ne Sağlar?

Depozito uygulaması, ambalajların kaynağında ayrı toplanmasını, geri dönüşümün etkin bir şekilde yapılmasını ve doğal kaynakların korunmasını sağlar. Ayrıca, karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayarak Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Depozito Yönetim Sistemi DYS nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? DOA uygulaması özellikleri

DOA Uygulaması Nedir?

DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) uygulaması, tüketicilerin iade süreçlerini mobil uygulama üzerinden yönetebileceği bir sistemdir. Tüketiciler, Bakanlık tarafından tescil edilen makineler ve manuel iade noktalarına ambalajlarını bırakarak depozito iadelerini gerçekleştirecekler.

DOA Uygulaması Nasıl Çalışır?

Android ve iOS platformlarından ücretsiz indirilebilen DOA uygulaması, karekod okutularak çalışır. Tüketiciler, ambalajlarını iade ettiklerinde, depozito bedeli e-cüzdanlarında birikir. Bu bakiye, QR kod ile ödeme yapılabilen tüm POS cihazlarında kullanılabilir.

Depozito Yönetim Sistemi DYS nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? DOA uygulaması özellikleri

DOA Bankacılık Sistemiyle Entegre Mi?

DOA uygulaması, Türkiye Emlak Katılım Bankası altyapısı ile entegre çalışır. Tüm finansal akışlar, e-cüzdan entegrasyonu ile yönetilir. Ayrıca, biriken bakiye banka hesaplarına da aktarılabilir.

Uygulama Türkiye Genelinde Ne Zaman Başlayacak?

Sakarya'da başlatılan uygulama 2025 yılı sonuna kadar tüm illerde uygulanmaya başlanacak. Uygulama her ilde ve ilçede kullanılabilir hale gelecek.

Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek?

Henüz ne kadar para iadesi yapılacağı hakkında açıklama gelmedi.

Depozito Yönetim Sistemi DYS nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? DOA uygulaması özellikleri

DOA'ya Hangi Kurum ve Kuruluşlar Destek Veriyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) bu sistemi destekleyen başlıca kurumlar arasında yer alıyor.

Yılda Ne Kadar Ambalajda Geri Kazanım Sağlanacak?
Türkiye genelinde, yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması ve geri dönüşümün sağlanması hedefleniyor. Bu hedef, Türkiye'nin 783 bin kilometrekarelik coğrafyasına yayılacak.