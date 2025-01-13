Depozito Yönetim Sistemi (DYS) nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? DOA uygulaması özellikleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" sistemiyle ilgili vatandaşların kafasındaki soruları yanıtladı. Sistemin, geri dönüşümü artırmayı ve çevre kirliliğini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yer alan 11 önemli soru ve cevabı.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:23