Depozito Yönetim Sistemi (DYS) nedir? Depozito iade sistemi ile kaç TL verilecek? DOA uygulaması özellikleri

DOA'ya Hangi Kurum ve Kuruluşlar Destek Veriyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) bu sistemi destekleyen başlıca kurumlar arasında yer alıyor.

Yılda Ne Kadar Ambalajda Geri Kazanım Sağlanacak?

Türkiye genelinde, yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması ve geri dönüşümün sağlanması hedefleniyor. Bu hedef, Türkiye'nin 783 bin kilometrekarelik coğrafyasına yayılacak.