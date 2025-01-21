D vitamini, çinko, ferritin... Bu eksiklikler sizi kel bırakıyor! Eğer %40 altındaysa...

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Balevi, saç dökülmesinin çok geniş bir spektruma yayıldığını belirterek, "Burada alansal saç dökülmelerinin olup olmadığı, saç kökünde hasarın olup olmadığı, süresi, hastanın yaşı, cinsiyeti, birçok faktör etkili. Burada bizim önemki olan hassasiyetimiz şu; saç dökülmesinin nedeni olan hastalığa tanı koymak. Mesela bize gelen bir hastada alansal bir saç dökülmesi varsa farklı tanılar düşünüyoruz. Saç köklerinde hasar varsa ise farklı tanılar düşünüyoruz. Dolayısıyla tamamen bireyselleşebilen tedavi takip metotlarımız var." dedi.