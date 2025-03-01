Çocukların sınav kaygısıyla nasıl başa çıkabilirsiniz? Ebeveynler için öneriler

Düzenli Bir Rutin Oluşturun

Ders çalışma sürecinin verimli olması için düzenli bir plan yapmak oldukça önemlidir. Öğrencinin belirli bir program dahilinde çalışması, hem motivasyonu artırır hem de kaygıyı azaltır. Günlük ders çalışma saatleri belirlemek, aralıklı tekrarlar yapmak ve konuları sindire sindire ilerlemek daha sağlıklı bir öğrenme süreci sağlar. Çalışma süresi boyunca küçük molalar vermek, beynin bilgiyi daha iyi işlemesine yardımcı olur.