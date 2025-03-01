Çocukların sınav kaygısıyla nasıl başa çıkabilirsiniz? Ebeveynler için öneriler
Sınav dönemi, öğrenciler için sadece akademik bir sınav değil, duygusal ve psikolojik açıdan da önemli bir mücadeledir. Derslerin yoğunluğu, yüksek beklentiler ve başarısız olma korkusu, öğrencilerin sınav kaygısı yaşamasına neden olabiliyor Ebeveynlerin doğru yaklaşımı, çocuklarının bu süreci daha sağlıklı yönetmesine yardımcı oluyor. Peki çocuklar sınav kaygısıyla nasıl başa çıkabilir? İşte ebeveynler için öneriler…
Giriş Tarihi: 01.03.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:31