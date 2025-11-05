ÇİFTE KAZANÇ! SSK girişi 1999, 2009, 2016 arası olanlar yaşadı: Emeklilikte 4500’den 5400 prime kadar kıdem tazminatı müjdesi!

Bu hak, sigortalının emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresini (yıl) ve prim gün sayısını doldurmasına rağmen, yasada belirlenen yaş şartını henüz tamamlamamış olması durumunda kullanılabilir. Yani kişi, emeklilik için "yeterli" olduğunu kanıtlayarak işverene tazminat yükümlülüğü doğurur ve işten ayrılabilir.