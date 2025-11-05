ÇİFTE KAZANÇ! SSK girişi 1999, 2009, 2016 arası olanlar yaşadı: Emeklilikte 4500'den 5400 prime kadar kıdem tazminatı müjdesi!
SGK ve çalışma hayatının gündemindeki en sıcak konu, emeklilik için yaş bekleyen milyonlarca sigortalının kıdem tazminatı hakkı. SGK girişi 1999 sonrası olan ancak belirli prim gününü doldurmuş çalışanlar için büyük bir finansal kapı aralanıyor. 4500 günden 5400 güne kadar primini tamamlayanlar, emeklilik yaşını beklemeden işten ayrılırken kıdem tazminatını alabilecek. Bu düzenleme, yaş engeline takılanlar için önemli bir nakit müjdesi anlamına geliyor. İşte kıdem tazminatını alıp yaşını beklerken çalışma hayatına ara vermek isteyenleri ilgilendiren o kritik şartlar...
Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:36