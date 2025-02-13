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Bugün kandil mi? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi? 2025 Diyanet dini günler takvimi

İslam alemi için büyük anlam taşıyan Berat Kandili, manevi arınmanın ve dualarla af dilemenin en önemli gecelerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar içinde idrak edilen mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili bu yıl da ibadetlerle, dualarla ve manevi hazırlıklarla karşılanacak. Peki 2025 yılında Berat Kandili hangi tarihe denk geliyor? Bugün kandil mi? İşte 2025 Diyanet dini günler takvimi.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 06:18
Bugün kandil mi? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Müslümanlar için büyük anlam taşıyan Berat Kandili, Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen en önemli gecelerden biridir. Günahların affı, manevi arınma ve duaların kabulü için büyük bir fırsat sunan bu mübarek gece 2025 yılında ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. İşte Berat Kandili tarihi ve önemi hakkında detaylar.

Bugün kandil mi? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Bugün Kandil Mi? 2025 Berat Kandili Hangi Gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü yani bugün idrak edilecek.

Şaban ayının 14'ünü 15. güne bağlayan bu gece, Ramazan ayına yalnızca 15 gün kaldığını müjdeler. Müslümanlar için tövbe ve istiğfar kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, ibadetlerin artırılması tavsiye ediliyor.

Bugün kandil mi? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Berat Ne Demek? Bu Gecenin Önemi Nedir?

Berat kelimesi, Arapça kökenli olup "berâe" veya "berâet" kelimelerinden türemiştir ve temize çıkma, arınma, kurtuluş gibi anlamlara gelir. Bu nedenle Berat Kandili, günahlardan arınma Allah'ın rahmet ve mağfiretine sığınma gecesi olarak kabul edilir.

Bugün kandil mi? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi? 2025 Diyanet dini günler takvimi

İslam kaynaklarına göre bu gecede Allah'ın kullarına af kapılarını sonuna kadar açtığına ve tövbe edenlerin bağışlandığına inanılır. Ayrıca bazı rivayetlere göre Berat Gecesi Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına topluca indirildiği gece olarak kabul edilir.

Bugün kandil mi? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi? 2025 Diyanet dini günler takvimi

Berat Kandili'nde Yapılacak İbadetler

Bu mübarek gecede yapılacak ibadetler arasında şunlar öne çıkar:

Namaz kılmak: Özellikle tesbih namazı kılmak ve geceyi ibadetle geçirmek önerilir.
Kur'an-ı Kerim okumak: Yasin, Mülk ve Fetih sureleri gibi bölümler okunabilir.
Tövbe ve istiğfar etmek: Günahlardan arınmak için samimi bir şekilde Allah'a yönelmek gerekir.
Oruç tutmak: Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirdiği bilindiğinden, bu mübarek gecenin gündüzünde oruç tutmak büyük faziletlidir.
Sadaka vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmenin yollarından biridir.