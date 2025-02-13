Bugün kandil mi? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi? 2025 Diyanet dini günler takvimi
İslam alemi için büyük anlam taşıyan Berat Kandili, manevi arınmanın ve dualarla af dilemenin en önemli gecelerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar içinde idrak edilen mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili bu yıl da ibadetlerle, dualarla ve manevi hazırlıklarla karşılanacak. Peki 2025 yılında Berat Kandili hangi tarihe denk geliyor? Bugün kandil mi? İşte 2025 Diyanet dini günler takvimi.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 06:18