Bu zamanı kaçıran çıra gibi yanar; Köyde bir karış toprağı olanlar aman dikkat

İKİ YIL EKİM YOKSA DEVLET DEVREYE GİRİYOR

Bakanlık kayıtlarına göre Türkiye'de milyonlarca dönüm arazi, miras anlaşmazlığı ya da göç gibi nedenlerle işlenmeden bekliyor. Yeni uygulama, "ekilmedi-işlenmedi" kaydı iki yıl üst üste tutulan parselleri otomatik olarak listeye alıyor. Listede adı geçen araziler, sahibi izin vermese bile kiraya çıkarılabiliyor. Böylece ekim yapılmayan topraklar ekonomiye geri kazandırılıyor.