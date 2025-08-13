Bu zamanı kaçıran çıra gibi yanar; Köyde bir karış toprağı olanlar aman dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Eylül 2025'ten itibaren iki yıl üst üste ekilmeyen tüm tarım arazilerini resen kiraya verme yetkisini kullanmaya başlıyor. Düzenlemenin hedefi, yıllardır atıl duran toprakları üretime döndürmek ve gıda arz güvenliğini güçlendirmek. İKİ YIL EKİM YOKSA DEVLET DEVREYE GİRİYOR Bakanlık kayıtlarına göre Türkiye'de milyonlarca dönüm arazi, miras anlaşmazlığı ya da göç gibi nedenlerle işlenmeden bekliyor. Yeni uygulama, 'ekilmedi-işlenmedi' kaydı iki yıl üst üste tutulan parselleri otomatik olarak listeye alıyor. Listede adı geçen araziler, sahibi izin vermese bile kiraya çıkarılabiliyor. Böylece ekim yapılmayan topraklar ekonomiye geri kazandırılıyor. 45 GÜNLÜK KRİTİK TAKVİM • Başvurular 1 Eylül'de başlayıp 15 Ekim 2025'te sona eriyor. • Süre dolana kadar 'toprağımı kendim işlemek istiyorum' diyen malik, il/ilçe tarım ya da tapu müdürlüğüne form doldurmak zorunda. • Başvuruyu kaçıran arazi sahiplerinin itiraz hakkı bulunmuyor; kiralama işlemi durdurulamıyor. KİRA GELİRİ NASIL HESAPLANIYOR? Kira bedeli, bölgedeki rayiç değer ve toprağın verim potansiyeli esas alınarak il tarım komisyonu tarafından belirleniyor. Ödeme süreci de basit: Tarım sezonu başlamadan önce kira sözleşmesi onaylanıyor. Kira tutarı, vergi kesintisi olmadan doğrudan aracısız olarak malik hesabına yatırılıyor. Kiracı, sözleşme süresi boyunca araziyi ekmekle ve çevreyi korumakla yükümlü. KİRACI SEÇİMİNDE NELER DİKKATE ALINIYOR? Komisyon, aday çiftçilerden gelen talebi değerlendirirken şu başlıkları inceliyor: • Tohum, gübre, sulama planı gibi ürün ve verimlilik taahhüdü • Arazinin doğal yapısına uygun ürün çeşitliliği • Kırsalda istihdam yaratacak işletme ölçeği SİSTEM NE ZAMAN İŞLEME BAŞLIYOR? Başvurular tamamlandıktan sonra 16 Ekim 2025'te fiili kiralama süreci başlıyor. Listede kalan tüm parseller, belirlenen kiracılara tahsis ediliyor ve ilk kira ödemeleri aynı hafta içinde gerçekleştiriliyor. ARA ZAM YOK, VERGİ YOK Bakanlık yetkilileri, kira bedellerinin sözleşme süresi boyunca sabit kalacağını ve mülk sahibinden gelir vergisi talep edilmeyeceğini vurguluyor. Bu durum, hem çiftçiye planlama kolaylığı sağlıyor hem de arazi sahibine 'net gelir' garantisi sunuyor. ARA ZİYARET VE DENETİM Tarım il müdürlükleri yılda en az bir kez araziyi denetliyor. Kiracı, sözleşmeye aykırı davranırsa kira iptal edilerek arazi yedek listeye devrediliyor. Böylece toprağın boş kalma riski en aza indiriliyor. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır