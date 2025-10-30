Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?
Mahkum yakınlarının merakla beklediği haber AK Parti'den geldi: Meclis'e sunulacak 11. Yargı Paketi ceza artışlarına odaklanıyor ve maalesef içeriğinde infaz sistemini değiştiren bir düzenleme veya af kararı barındırmıyor. Toplumsal huzuru hedef alan meskun mahalde silah atma, sanal bahis ve trafikte yol kesme gibi suçların cezaları üç kata kadar yükselirken, asıl beklenen 'İnfaz Paketi'nin ise daha sonra ayrı bir başlıkta ele alınacağı kesinleşti. Peki mahkumların merak ettiği infaz düzenlemesi ve genel af bu pakette yer alıyor mu? Detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:43