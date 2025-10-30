Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, paket; meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi ve sanal bahis gibi toplumsal huzuru bozan eylemlere yönelik önemli tedbirler getiriyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği konular, infaz düzenlemesi ve genel af olup olmadığı. Gelen son açıklamalar bu konuda net bir ayrım olduğunu gösteriyor.