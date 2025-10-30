Kadraj Galeri Kadraj İkon Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

Mahkum yakınlarının merakla beklediği haber AK Parti'den geldi: Meclis'e sunulacak 11. Yargı Paketi ceza artışlarına odaklanıyor ve maalesef içeriğinde infaz sistemini değiştiren bir düzenleme veya af kararı barındırmıyor. Toplumsal huzuru hedef alan meskun mahalde silah atma, sanal bahis ve trafikte yol kesme gibi suçların cezaları üç kata kadar yükselirken, asıl beklenen 'İnfaz Paketi'nin ise daha sonra ayrı bir başlıkta ele alınacağı kesinleşti. Peki mahkumların merak ettiği infaz düzenlemesi ve genel af bu pakette yer alıyor mu? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:43
Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

11. Yargı Paketi Meclis Yolunda!

Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu, suçlulara verilen cezaları artıran ve birçok yeni düzenleme içeren 11. Yargı Paketi çalışmalarını bitirmek üzere. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen bu paket, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, paket; meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi ve sanal bahis gibi toplumsal huzuru bozan eylemlere yönelik önemli tedbirler getiriyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği konular, infaz düzenlemesi ve genel af olup olmadığı. Gelen son açıklamalar bu konuda net bir ayrım olduğunu gösteriyor.

Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

❌ 11. Yargı Paketi'nde Af veya İnfaz Düzenlemesi Var mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Grup Başkanı Güler'in Açıklaması: "11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenleme yoktur." Bu açıklamayla, paketin içeriğinde genel af veya infaz düzenlemesi bulunmadığı kesinleşti.

Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

Güler, daha adil bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç olduğunu belirterek, milletvekillerinin infaz düzenlemesi çalışmalarına ayrı bir başlıkta devam ettiğini söyledi. Yani bir infaz paketi çıkarsa bile, bu, 11. Yargı Paketi'nden ayrı bir zamanda Meclis gündemine gelecek.

Bu suçları işleyenler yandı! 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

📈 Paketin Ana Odak Noktası: Cezaların Artırılması

11.Yargı Paketi amu güvenliğini ve çocukları hedef alan suçlara daha ağır cezalar getirmeyi amaçlıyor. İşte pakette yer alan ve cezaları artıran temel düzenlemeler:

Çocukların Suçtan Korunması

Suç Örgütü Yöneticileri: Çocukları suça iten örgüt yöneticilerine verilen cezalar, yarı orandan bir katına kadar artırılacak. Suç örgütü kurma ve yönetme cezası 10 yıla yükselecek.