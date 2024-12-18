Bu kan grubunu hastalıklar teğet geçiyor: Dünyaya bir sıfır önde gelen kan grubu hangisi?

0 KAN GRUBU BİR SIFIR ÖNDE

Çalışmalara göre 0 kan grubu, vücutta daha verimli bir mikrobiyom oluşturarak bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Mikrobiyom vücudumuzdaki bakteriler ve mikroorganizmaların tümünü ifade eder ve bağışıklık fonksiyonlarında önemli bir rol oynar.

0 kan grubuna sahip bireylerin bağışıklık sistemlerinin enfeksiyonlara karşı daha hızlı ve etkili bir tepki verdiği gözlemlenmiştir.