Bu kan grubunu hastalıklar teğet geçiyor: Dünyaya bir sıfır önde gelen kan grubu hangisi?
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek ve hastalıklara karşı direnç gösterebilmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması şarttır. Yapılan bilimsel çalışmalar, belirli bir kan grubuna sahip olan kişilerin kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Peki, bağışıklık açısından güçlü ve pek hastalanmayan kan grubu hangisi?
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:31