Bu gece pik yapacak! Perseid meteor yağmurunun burçlara etkileri: Kova, Balık, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar...

Yaz aylarının en heyecan verici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru 2025'te yine gökyüzü meraklılarının gözlerini gökyüzüne dikmesine neden olacak. Her yıl ağustos ayında yaşanan bu etkileyici meteor yağmuru özellikle Samanyolu'nun en parlak ve en aktif meteor olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Peki bu yıl Perseid meteor yağmuru ne zaman ve hangi saatlerde izlenebilecek? Türkiye'den gözlemler yapılabilecek mi? İşte tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 20:40
Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Perseid meteor yağmuru bu yıl da büyüleyici görüntüler sunuyor. Her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ortasında gözlemlenen bu doğa olayı Dünya'nın Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının bıraktığı göktaşı parçacıklarıyla buluşması sonucu gerçekleşiyor. Atmosfere yüksek hızla giren bu parçacıklar gecenin karanlığında adeta ışık şölenine dönüşüyor.

En Yoğun Anlar 12-13 Ağustos'ta

2025 Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz'da başladı ve 23 Ağustos'a kadar sürecek. Ancak en parlak ve yoğun anlar, 12 ve 13 Ağustos gecelerinde yaşanacak.

Astronomi uzmanları özellikle 12 Ağustos gecesi gökyüzünde saatte 60 ila 100 meteor görülebileceğini belirtiyor. Bu tarihlerde şehir ışıklarından uzak bölgelerde, gökyüzü meraklılarını unutulmaz kareler bekliyor.

Türkiye'den İzlenebilecek

Coğrafi konumu sayesinde Türkiye, Perseid meteor yağmurunu izlemek için oldukça uygun bir noktada yer alıyor. Doğu Anadolu'nun yüksek platoları, İç Anadolu'nun geniş bozkır alanları ve Karadeniz'in ışık kirliliğinden uzak yaylaları bu gökyüzü şöleni için ideal rotalar arasında. Açık ve bulutsuz bir gökyüzü yakalayabilenler, geceyi yıldızların dansıyla süslenmiş olarak geçirecek.

En İyi İzleme İpuçları

Meteor yağmurunu en net şekilde izleyebilmek için gece saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakılması tavsiye ediliyor. İşte uzmanlardan birkaç öneri:

Işık kirliliğinden uzak durun: Şehir ışıklarının olmadığı kırsal alanlar tercih edin.

Gözlerinizi karanlığa alıştırın: En az 20-30 dakika boyunca telefon veya parlak ekran kullanmayın.

Rahat bir pozisyon alın: Sırtüstü uzanabileceğiniz bir şezlong ya da battaniye işinizi görecektir.

Kuzeydoğuya yönelin: Meteorlar her yönde görünebilir ancak kaynağı kuzeydoğu bölgesinde yer alır.

Sabırlı olun: Özellikle gece yarısından sonra meteor sayısı artar.