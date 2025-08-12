Bu gece pik yapacak! Perseid meteor yağmuru burçlara etkileri neler? Kova, Balık, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar...
Yaz aylarının en heyecan verici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru 2025'te yine gökyüzü meraklılarının gözlerini gökyüzüne dikmesine neden olacak. Her yıl ağustos ayında yaşanan bu etkileyici meteor yağmuru özellikle Samanyolu'nun en parlak ve en aktif meteor olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Peki bu yıl Perseid meteor yağmuru ne zaman ve hangi saatlerde izlenebilecek? Türkiye'den gözlemler yapılabilecek mi? İşte tüm merak edilenler.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:10