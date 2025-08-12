Bu gece pik yapacak! Perseid meteor yağmuru burçlara etkileri neler? Kova, Balık, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar...

Türkiye'den İzlenebilecek

Coğrafi konumu sayesinde Türkiye, Perseid meteor yağmurunu izlemek için oldukça uygun bir noktada yer alıyor. Doğu Anadolu'nun yüksek platoları, İç Anadolu'nun geniş bozkır alanları ve Karadeniz'in ışık kirliliğinden uzak yaylaları bu gökyüzü şöleni için ideal rotalar arasında. Açık ve bulutsuz bir gökyüzü yakalayabilenler, geceyi yıldızların dansıyla süslenmiş olarak geçirecek.