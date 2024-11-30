Bu besinler takviyeleri unutturuyor! Magnezyum eksikliğine doğal çözüm: Magnezyum deposu besinler

Vücut sağlığı için magnezyum alımı oldukça önemlidir. Magnezyum alımını artırmak için rafine ürünleri tam tahıllarla değiştirin, atıştırmalık olarak badem ve kabak çekirdeğini tercih edin. Sabah kahvaltısında yulaf ezmesi, öğle yemeklerinde kinoa salatası gibi besinlerle günlük ihtiyacınızı doğal yollarla karşılayabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeleri öğünlerinize dahil edebilirsiniz. Peki güçlü magnezyum kaynakları hangi besinlerde bulunur? İşte magnezyum deposu besinler ve faydaları…