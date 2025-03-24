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Bu 3 formülle yaza doğru hızlıca zayıflayacaksınız! Bebek gibi yiyerek kilo verdiren diyet

Yaz aylarına sağlıklı bir şekilde hazırlanmak isteyenler için uzmanlar bebek gibi beslenmenin sırlarını paylaşıyor. Bebeklerin doğal beslenme alışkanlıklarının yetişkin sağlığına nasıl yol gösterdiğini vurgulayan uzmanlar aşırı yemeyi engellemek için üç basit davranış öneriyor. Bu beslenme düzeni öğünleri dengeleyerek hem sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmayı hem de gereksiz atıştırmalıklardan kaçınmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:49
Bebek gibi yiyerek kilo verdiren diyet! Bu 3 formülle yaza doğru hızlıca zayıflayacaksınız

Yaz mevsimine kadar inatçı kilolardan kurtulmak isteyenler için Long Islandlı kayıtlı diyetisyen, şef ve beslenme uzmanı Nicolette Pace'in önerdiği beslenme planı dikkat çekiyor. Pace bebek gibi beslenmenin yetişkin sağlığı için anahtar olduğunu belirtiyor.

Bebek gibi yiyerek kilo verdiren diyet! Bu 3 formülle yaza doğru hızlıca zayıflayacaksınız

Pace, The Post'a yaptığı açıklamada "Bir bebeğin hayat tecrübesi olmadan bizlere sağlıklı yaşam için bir yol haritası sunması gerçekten etkileyici" dedi. Ancak bu diyet planını uygulamak için bir bebek gibi davranmanız gerekmiyor.

Bebek gibi yiyerek kilo verdiren diyet! Bu 3 formülle yaza doğru hızlıca zayıflayacaksınız

Pace müşterilerine aşırı yeme alışkanlıklarını önlemek için üç basit davranış öneriyor.

Bebek gibi yiyerek kilo verdiren diyet! Bu 3 formülle yaza doğru hızlıca zayıflayacaksınız

Her iki ila dört saatte bir yemek yiyin
Yeni annelerle çalışırken bu konsepti geliştiren Pace, ilk öğününü uyanıldıktan 1-3 saat sonra yapmayı öneriyor. "İlk öğün, yumurta, peynir veya yoğurt gibi sağlam bir protein kaynağı içermeli ve bu protein, tam tahıllı karbonhidratlar gibi lifli bir besinle dengelenmeli" diyor. "Bir porsiyon meyve veya sebze de öğünü dengeler ve günün sağlıklı başlangıcını sağlar."

Bebek gibi yiyerek kilo verdiren diyet! Bu 3 formülle yaza doğru hızlıca zayıflayacaksınız

Üç veya dört saat sonra ise, sebze bazlı bir çorba veya salata tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. "Protein, baklagiller ve tahılların vegan kombinasyonu veya et eklenmiş olabilir. Enerjiyi dengede tutmak için ise ekmek gibi doyurucu bir nişasta ve bir porsiyon meyve eklenmeli" şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.

Öğle ve akşam arasında bir mini öğün, açlık krizlerini engellemeye yardımcı olacaktır. Bu, meyve ve peynir gibi küçük ama tatmin edici bir seçenek olabilir. Alternatif olarak hafif bir salata ya da proteinli bir smoothie de tercih edilebilir.