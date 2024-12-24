Blake Lively'nin güzellik sırları: Meğer saç bakımı için fast food soslarını kullanıyormuş
Gossip Girl dizisiyle ciddi bir hayran kitlesine ulaşan ve giydiği, yaptığı, söylediği her şey merak konusu olan Blake Lively'nin güzellik sırları araştırılıyor. Ünlü oyuncu, bu yaz gösterime giren yeni filmi It Ends With Us ile de büyük heyecan yarattı. Peki, yetenekli ismin bakım sırları neler? İşte saç bakımında uyguladığı sıra dışı yöntem ve daha fazlası...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:39