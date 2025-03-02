BİM Mart Ayı Aktüel Kataloğu Yayımlandı! 4-7 Mart’ta Hangi Ürünler İndirimde?
BİM'in merakla beklenen Mart ayı aktüel ürünleri satışa çıkıyor! 4 Mart Salı ve 7 Mart Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler arasında elektrikli bisikletler, kahve bardakları, pijama takımları ve temizlik malzemeleri gibi birçok seçenek bulunuyor. Özellikle teknoloji ve mutfak ürünleriyle dikkat çeken yeni katalog, uygun fiyatlarıyla yine ilgi odağı olacak. İşte BİM'in Mart ayına özel kampanyalı ürünleri ve detaylar…
Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 16:11