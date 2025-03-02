BİM Mart Ayı Aktüel Kataloğu Yayımlandı! 4-7 Mart’ta Hangi Ürünler İndirimde?

Mart ayının ilk haftasında BİM, yine birbirinden cazip ürünleri raflarına taşıyor. 4 Mart Salı günü gıda ve temizlik ürünleri ağırlıklı bir katalog sunulurken, 7 Mart Cuma günü elektronik, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor.