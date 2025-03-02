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BİM Mart Ayı Aktüel Kataloğu Yayımlandı! 4-7 Mart’ta Hangi Ürünler İndirimde?

BİM'in merakla beklenen Mart ayı aktüel ürünleri satışa çıkıyor! 4 Mart Salı ve 7 Mart Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler arasında elektrikli bisikletler, kahve bardakları, pijama takımları ve temizlik malzemeleri gibi birçok seçenek bulunuyor. Özellikle teknoloji ve mutfak ürünleriyle dikkat çeken yeni katalog, uygun fiyatlarıyla yine ilgi odağı olacak. İşte BİM'in Mart ayına özel kampanyalı ürünleri ve detaylar…

Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 16:11
BİM Mart Ayı Aktüel Kataloğu Yayımlandı! 4-7 Mart’ta Hangi Ürünler İndirimde?

Mart ayının ilk haftasında BİM, yine birbirinden cazip ürünleri raflarına taşıyor. 4 Mart Salı günü gıda ve temizlik ürünleri ağırlıklı bir katalog sunulurken, 7 Mart Cuma günü elektronik, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor.

BİM Mart Ayı Aktüel Kataloğu Yayımlandı! 4-7 Mart’ta Hangi Ürünler İndirimde?

🛒 BİM 4-7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

📅 4 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

🥩 Maret Dana Kangal Sucuk 500 g – 189 TL
🥩 Sultan Et Dana Kaburga Füme Et 60 g – 69 TL
🥩 Namet Soslu Dana Döner 300 g – 115 TL
🌭 Aytaç Dana Jülyen Sosis 200 g – 89 TL
🥛 Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 L – 24,90 TL
🧀 Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g – 129 TL
🥛 Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg – 159 TL
🥛 İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg – 119 TL
🥤 İçim Ayran 2 L – 59 TL
🧀 İçim Labne 3x180g – 109 TL
🧀 Akpınar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 450 g – 99,50 TL
🧀 Muratbey Lor Peyniri 500 g – 45 TL
🍰 Tadıtam Mozaik Pasta – 89 TL

BİM Mart Ayı Aktüel Kataloğu Yayımlandı! 4-7 Mart’ta Hangi Ürünler İndirimde?

🍪 Ülker Dankek Hindistan Cevizli Mini Kek 160 g – 29,50 TL
🍵 Çaykur Siyah Çay Kamelya 1 kg – 175 TL
🥤 Cola Turka Gazlı İçecek Kola 3 L – 49,50 TL
🍫 Nestle 1927 Ekstra Sütlü Çikolata 65 g – 41 TL
🍪 Canpare Çikolata Kremalı Bisküvi 3x81 g – 34 TL

BİM Mart Ayı Aktüel Kataloğu Yayımlandı! 4-7 Mart’ta Hangi Ürünler İndirimde?

🍫 Ülker Dev Çikolatalı Gofret 230 g – 98 TL
🍪 Ülker Hanımeller Hindistan Cevizli ve Çikolatalı Kurabiye 276 g – 62,50 TL
🍫 Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g – 175 TL
🌰 Sima Dates Medjoul Yaş Hurma 450 g – 159,50 TL
🎂 Uno 3 Katlı Pasta Keki – 72,50 TL

BİM Mart Ayı Aktüel Kataloğu Yayımlandı! 4-7 Mart’ta Hangi Ürünler İndirimde?

🩸 Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped – 75 TL
🍼 Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler – 229 TL
🧻 Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı – 199 TL
🧻 Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı – 129 TL
🧴 Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı – 125 TL
🧼 Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 kg – 299 TL
🧼 Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı – 149 TL
💆 Gliss Sıvı Saç Kremi – 99 TL
💄 Naturalove Ledli Aynalı Kutulu Makyaj Fırça Seti – 295 TL
🖼️ Naturalove Çoklu Ahşap Fotoğraf Çerçevesi – 499 TL
🌟 Naturalove Dekoratif Led Aydınlatma Küre – 225 TL
🧴 Garnier Micellar Water 200 ml – 59 TL
💄 Golden Rose Sabitleyici Toz Pudra – 199 TL