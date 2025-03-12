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Beyaz far yasaklandı mı? LED Xenon far nedir, zararları neler?

Son yıllarda araç sürücülerinin trafikte daha fazla zor anlar yaşamasına neden olan "Xenon beyaz farlar" özellikle karşıdan gelen sürücüler için ciddi tehlikeler yaratıyor. Halk arasında "LED Xenon" olarak bilinen bu farlar daha parlak ve beyaz ışıklar yayarak yol görüşünü artırmayı vaat etse de ışıklarının yoğunluğu göz kamaşmasına yol açabiliyor. Peki Led xenon beyaz far yasaklandı mı? İşte konuya dair son açıklamalar.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:13
Beyaz far yasaklandı mı? LED Xenon far nedir, zararları neler?

Xenon farlar, araçlarda kullanılan aydınlatma sistemleri arasında son yıllarda popüler hale geldi. Bu yüksek parlaklıkta ışık yayan farların, gece sürüşlerinde ciddi tehlikelere yol açabileceği uzmanlar tarafından uyarılıyor. Xenon farlar, karşıdan gelen sürücülerin görüşünü engelleyebilir, göz yorgunluğuna neden olabilir ve gece körlüğü riskini artırabilir.

Beyaz far yasaklandı mı? LED Xenon far nedir, zararları neler?

BEYAZ FARLAR YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada yayılan iddiailara göre, yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak. İçişleri Bakanlığı henüz konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunmadı.

Beyaz far yasaklandı mı? LED Xenon far nedir, zararları neler?

XENON FARLARIN ZARARLARI

Xenon farlar, geleneksel halojen farlardan çok daha parlak ve beyaz ışık yaydıkları için, özellikle karşı yönden gelen araçlar için göz alıcı olabilir. Bu da sürücülerde göz yorgunluğu ve görüş kaybına neden olabilir. Uzun süreli sürüşlerde, gece görüşünü zorlaştırarak gece körlüğüne neden olabilir.

Xenon farların bazı araçlarda uyumsuzluk sorunları yaratabilir. Eğer aracınızda xenon farlar kullanıyorsanız, bazı ülkelerde ve yerel yönetimlerde bu tür farların yasal olup olmadığına dair regülasyonlar olabilir. Ayrıca, yanlış montaj ya da yüksek ayar durumunda, farlar diğer sürücüleri rahatsız edebilir, bu da trafikte kazalara yol açabilir.

Beyaz far yasaklandı mı? LED Xenon far nedir, zararları neler?

Xenon farlar, özellikle doğru ayarlanmadığında, çok güçlü ışıklar yayabilir. Bu, sadece karşı yönden gelen araçları değil, aynı zamanda yayaları ve bisikletlileri de etkileyebilir.

Xenon farlar, parlak ve geniş alanı aydınlatan ışıklar yaydığı için, özellikle şehir bölgelerinde ışık kirliliğine neden olabilir. Bu, gece gökyüzünün doğal görünümünü engelleyebilir ve astronomik gözlemleri zorlaştırabilir.

(Fotoğraflar: Sosyal medya)