Beyaz far yasaklandı mı? LED Xenon far nedir, zararları neler?
Son yıllarda araç sürücülerinin trafikte daha fazla zor anlar yaşamasına neden olan "Xenon beyaz farlar" özellikle karşıdan gelen sürücüler için ciddi tehlikeler yaratıyor. Halk arasında "LED Xenon" olarak bilinen bu farlar daha parlak ve beyaz ışıklar yayarak yol görüşünü artırmayı vaat etse de ışıklarının yoğunluğu göz kamaşmasına yol açabiliyor. Peki Led xenon beyaz far yasaklandı mı? İşte konuya dair son açıklamalar.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:13