Berat Kandili'nde nasıl dua edilir? Berat gecesi Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu?
İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi idrak edilir. Bu mübarek gece günahlardan arınma, duaların kabul olduğu ve Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bir fırsat olarak kabul edilir. Peki Berat Kandili'nde nasıl dua edilmelidir? İşte Peygamber Efendimiz'in (SAV) önerdiği dualar ve bu gece yapılması gereken ibadetler.
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:15