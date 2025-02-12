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Berat Kandili'nde nasıl dua edilir? Berat gecesi Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi idrak edilir. Bu mübarek gece günahlardan arınma, duaların kabul olduğu ve Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bir fırsat olarak kabul edilir. Peki Berat Kandili'nde nasıl dua edilmelidir? İşte Peygamber Efendimiz'in (SAV) önerdiği dualar ve bu gece yapılması gereken ibadetler.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:15
Berat Kandili’nde nasıl dua edilir? Berat gecesi Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu?

Berat Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Şaban ayının 15. gecesidir. Bu özel gece müminlerin bağışlanma dileğiyle dua ettikleri Allah'a yakınlık hissettikleri ve günahlarının affedilmesi için kendilerini affettirmeye çalıştıkları mübarek bir zaman dilimidir.

Berat Kandili’nde nasıl dua edilir? Berat gecesi Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu?

Berat Kandili: Müslümanlar İçin Rahmet Dolu Bir Gece

Berat, Arapça kökenli bir kelime olup, kişinin günahlarının affedildiği, yükümlülüklerden kurtulduğu anlamına gelir. Berat Kandili, bu anlamıyla bir nevi arınma gecesi olarak kabul edilir.

Berat Kandili’nde nasıl dua edilir? Berat gecesi Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu?

Berat Kandili Ne Zaman?

Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesine denk gelir. 2025 yılında bu mübarek gece 13 Şubat Perşembe günü ihya edilecektir. Üç ayların yani Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ortasında yer alan bu gece Müslümanlar için rahmetin bolca indirildiği bir zaman dilimidir.

Berat Kandili’nde nasıl dua edilir? Berat gecesi Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu?

Berat Gecesi'nde Yapılması Gereken İbadetler

Berat Kandili'nde, diğer kandil gecelerinde olduğu gibi nafile namaz kılmak, oruç tutmak, zikir ve tesbih çekmek, Kur'an okumak ve bolca dua etmek en güzel ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz (SAV), bu gecede ibadet etmeyi tavsiye etmiş ve "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun." (İbn Mâce, H. no: 1388) buyurmuştur. Ayrıca, bu geceye dair yapılan dualar geri çevrilmez.

Berat Kandili’nde nasıl dua edilir? Berat gecesi Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu?

Berat Gecesi'nde Okunacak Dualar

Berat Kandili'nde herhangi bir özel dua olmadığı gibi, kalpten yapılan her samimi dua kabul edilir. Ancak, Peygamber Efendimiz'in (SAV) tavsiye ettiği bazı dualar da vardır.