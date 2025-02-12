Berat Kandili’nde nasıl dua edilir? Berat gecesi Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu?

Berat Gecesi'nde Yapılması Gereken İbadetler

Berat Kandili'nde, diğer kandil gecelerinde olduğu gibi nafile namaz kılmak, oruç tutmak, zikir ve tesbih çekmek, Kur'an okumak ve bolca dua etmek en güzel ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz (SAV), bu gecede ibadet etmeyi tavsiye etmiş ve "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun." (İbn Mâce, H. no: 1388) buyurmuştur. Ayrıca, bu geceye dair yapılan dualar geri çevrilmez.