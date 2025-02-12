Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri | Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe bağlayan gece, Berat Kandili olarak kabul edilen mübarek bir geceyi idrak edeceğiz. Müslümanlar için önemli bir dönüm noktası olan bu gece Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca dağıtıldığı, günahların affedildiği ve kalplerin temizlendiği bir fırsattır. Bu gece zikir ve tesbihlerle Allah'a yaklaşma, dua etme, ibadet etme zamanı olarak değerlendirilmelidir.
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:49