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Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri | Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?

Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe bağlayan gece, Berat Kandili olarak kabul edilen mübarek bir geceyi idrak edeceğiz. Müslümanlar için önemli bir dönüm noktası olan bu gece Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca dağıtıldığı, günahların affedildiği ve kalplerin temizlendiği bir fırsattır. Bu gece zikir ve tesbihlerle Allah'a yaklaşma, dua etme, ibadet etme zamanı olarak değerlendirilmelidir.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:49
Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri | Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?

İslam dünyasında yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili, 2025 yılında 13 Şubat Perşembe gecesine denk gelecek. Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe bağlayan bu anlamlı gece, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilir ve Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir.

Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri | Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?

Berat Kandili'nde ibadet etmenin önemi

➤ İslam'ın temel rehber kaynaklarından Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına nazil olduğu bu gecede, hem Yüce Kitabımız'a hürmeten hem de ayet ve hadislerin işaret ettiği kurtuluşa inanarak ibadet etmek gerekir.

Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri | Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?

Berat Kandili'nde ne olmuştur?

➤ Kur'an-ı Kerim'in inzal edildiğine işaret eden ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

"Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır." (Duhan Suresi, 1-4. ayet-i kerimeler)

Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri | Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?

➡ Tefsiri: "Üzerine yemin edilen şey değerli, önemli ve bazan kutsaldır. Burada yemin eden Allah, üzerine yemin edilen de Kur'an'dır; maksat bu kitabın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildirmektir. Mübarek "uğurlu, hayırlı, bereketli, değerli" demektir. Allah'ın, yarattığı mekânlar ve zamanlardan bir kısmına, bazı önemli işlerin ve ibadetlerin yapılacağı yer ve zaman olma özelliği vermesi, o yerde ve zamanda bulunan, üzerine düşeni yapan kullarına bu yüzden sevaplar, ödüller verip çeşitli lutuflarda bulunması normaldir, bunlarda yadırganacak bir taraf yoktur. Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler, Ramazan günleri ve geceleri, arefe günü, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevî, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ, Kâbe'nin üzerinde bulunduğu toprak parçası bu zaman ve mekânların başlıca örnekleridir."

Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri | Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?

Berat Kandili'nde neler yapılır?

Rahmet deryasının taştığı, sevap ve mağfiretin kullar üzerine dağıtıldığı bu gece bağışlanmamız ve günahlarımızı arkamızda bırakmamız için önemli bir fırsattır. Dolayısıyla zikir, tesbih ve ibadetlerle bu geceyi dolu dolu geçirmek oldukça önemlidir.

➤ Hak Kelam'ın dünyaya indiği bu günde Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, başkalarının dinlemesine vesile olmak oldukça makbuldür. Özellikle gündüzünde oruç ile bu geceye hazırlanmak, ağzı boş ve haram kelamdan, azaları haramdan muhafaza etmek ve nihayetinde geceyi Kur'an, zikir ve ibadetle şenlendirmek müminler için kaçırılmaz bir fırsattır.