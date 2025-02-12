Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri | Berat Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler?

Berat Kandili'nde neler yapılır?

➤ Rahmet deryasının taştığı, sevap ve mağfiretin kullar üzerine dağıtıldığı bu gece bağışlanmamız ve günahlarımızı arkamızda bırakmamız için önemli bir fırsattır. Dolayısıyla zikir, tesbih ve ibadetlerle bu geceyi dolu dolu geçirmek oldukça önemlidir.

➤ Hak Kelam'ın dünyaya indiği bu günde Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, başkalarının dinlemesine vesile olmak oldukça makbuldür. Özellikle gündüzünde oruç ile bu geceye hazırlanmak, ağzı boş ve haram kelamdan, azaları haramdan muhafaza etmek ve nihayetinde geceyi Kur'an, zikir ve ibadetle şenlendirmek müminler için kaçırılmaz bir fırsattır.