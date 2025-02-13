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Berat Kandili duaları: Tevbe Suresi 128. ve 129. ayet nasıl okunur?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece, Berat Kandili olarak idrak edilir. Bu mübarek gece müminler için büyük bir öneme sahiptir ve Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiğine inanılır. Berat Kandili özellikle günahların affedilmesi, kalbin arınması ve dua edenlerin dileklerinin kabul olması yönüyle özel bir gece olarak kabul edilir. Peki Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı ve nasıl dua edilmelidir?

Giriş Tarihi: 13.02.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:57
Berat Kandili duaları: Tevbe Suresi 128. ve 129. ayet nasıl okunur?

Bu yıl Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili, müminler için günahların affedilmesi, kalbin arınması ve Allah'ın rahmetine kavuşma fırsatıdır. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, "Berat gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, hangi zikir ve tesbihler çekilir?" sorularına cevap aramaya başladı.

Berat Kandili duaları: Tevbe Suresi 128. ve 129. ayet nasıl okunur?

Tevbe Suresi, Medine döneminde nazil olmuş ve 129 ayettir. Son iki ayetinin Mekke devrinde nazil olduğuna dair rivayetler yer alsa da çoğunluğun görüşü bu şekilde değildir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerinden birisi olan bu sure, adını ''Tevbe'' kavramından almıştır. İlk ayette geçen "berâet" kelimesinden dolayı Berae suresi adı da verilmiştir. Başında besmele olmayan tek suredir. Tevbe Suresi son iki ayeti de bu noktada en çok araştırılan konulardan birisidir. Tevbe Suresi 128. Ve 129. Son 2 ayeti okunuşu, anlamı ve meali için doğru yerdesiniz. Tevbe Suresi son 2 ayeti için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Berat Kandili duaları: Tevbe Suresi 128. ve 129. ayet nasıl okunur?

TEVBE SURESİ 128. VE 129. SON İKİ AYETİ OKUNUŞU

128. Le kad caekum rasulum min enfusikum azîzun aleyhi ma anittum harîsun aleykum bil mu'minîne raufur rahîym

129. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîym

Berat Kandili duaları: Tevbe Suresi 128. ve 129. ayet nasıl okunur?

TEVBE SURESİ 128. VE 129. SON İKİ AYETİ MEALİ

Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeter. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir."

Berat Kandili duaları: Tevbe Suresi 128. ve 129. ayet nasıl okunur?

TEVBE SURESİ KONUSU

Tevbe Suresi 129 ayetten oluşmuştur. Surede temel olarak yer alan başlıca konular şöyle;

Antlaşmalarını bozan müşriklere fesih bildiriminde bulunulup, Mescid-i Haram çevresinin putperestlerden arındırılması,

Allah (C.C) ve resulüne bağlılığın tüm dünyalık bağların üzerinde tutulması,

Tebük Seferi'ne hazırlık,

İman mücadelesinde azim ve kararlı olunması,

Tebük'e gidiş ve dönüş esnasında münafıkların gösterdiği davranışlar ve Müslümanların böyle durumlarda hataya düşme ihtimallerinin artması,

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.S) canla, başla destek olan ilk Müslümanların ve onların yolundan gidenlerin Allah katında çok üstün bir mertebeye sahip olacağı,

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in müminlere karşı engin şefaati,