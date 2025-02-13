Berat Kandili duaları: Tevbe Suresi 128. ve 129. ayet nasıl okunur?

TEVBE SURESİ 128. VE 129. SON İKİ AYETİ MEALİ

Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.

Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeter. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir."