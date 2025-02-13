Berat Kandili duaları: Tevbe Suresi 128. ve 129. ayet nasıl okunur?

TEVBE SURESİ KONUSU
Tevbe Suresi 129 ayetten oluşmuştur. Surede temel olarak yer alan başlıca konular şöyle;
Antlaşmalarını bozan müşriklere fesih bildiriminde bulunulup, Mescid-i Haram çevresinin putperestlerden arındırılması,
Allah (C.C) ve resulüne bağlılığın tüm dünyalık bağların üzerinde tutulması,
Tebük Seferi'ne hazırlık,
İman mücadelesinde azim ve kararlı olunması,
Tebük'e gidiş ve dönüş esnasında münafıkların gösterdiği davranışlar ve Müslümanların böyle durumlarda hataya düşme ihtimallerinin artması,
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.S) canla, başla destek olan ilk Müslümanların ve onların yolundan gidenlerin Allah katında çok üstün bir mertebeye sahip olacağı,
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in müminlere karşı engin şefaati,