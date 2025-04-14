BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Bekçi Alımı Başvuru Şartları 2025: Kimler Başvurabilecek?
Bekçilik mesleğine adım atmak isteyen adayların karşılaması gereken birtakım temel şartlar bulunuyor.
İşte 2025 yılı itibarıyla beklenen başvuru kriterleri:
Vatandaşlık ve Eğitim Şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.
Fiziksel Yeterlilik: En az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması.
İkamet Zorunluluğu: Başvurduğu ilde, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.
Askerlik Durumu: Başvuru tarihinde askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
Yaş Sınırı: 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak (yaş düzeltmesi yapılmışsa, düzeltme öncesi yaş geçerli sayılıyor).