Kadraj Galeri Kadraj İkon BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Türkiye genelinde binlerce kişi tarafından beklenen bekçilik alımları için 2025 yılına dair meraklı bekleyiş sürüyor. 2024 yılı içerisinde herhangi bir bekçi alımı yapılmazken gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yeni duyurulara çevrildi. Son olarak 2023 yılında 81 ilde toplam 1.200 bekçi kadrosu için alım gerçekleştirilmişti. Peki bu yıl bekçi alımı olacak mı? Hangi illerde yapılacak? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:24
BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

2025 yılı nisan ayıyla birlikte Çarşı ve Mahalle Bekçiliği pozisyonu için aramalar yeniden hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) açıklamaları yakından takip edilirken binlerce aday "2025'te bekçi alımı yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

1. DÖNEM BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı için şu ana kadar EGM ya da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında bekçi alımları genellikle yılın ilk yarısında ilan ediliyor.

Bu sebeple önümüzdeki haftalarda ya da yaz aylarına girerken bekçilik başvurularının duyurulması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Adayların bu süreçte EGM ve Polis Akademisi'nin resmi internet sitelerini düzenli olarak kontrol etmelerinde fayda var.

BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Bekçi Alımı Başvuru Şartları 2025: Kimler Başvurabilecek?

Bekçilik mesleğine adım atmak isteyen adayların karşılaması gereken birtakım temel şartlar bulunuyor.

İşte 2025 yılı itibarıyla beklenen başvuru kriterleri:

Vatandaşlık ve Eğitim Şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.

Fiziksel Yeterlilik: En az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması.

İkamet Zorunluluğu: Başvurduğu ilde, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

Askerlik Durumu: Başvuru tarihinde askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Yaş Sınırı: 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak (yaş düzeltmesi yapılmışsa, düzeltme öncesi yaş geçerli sayılıyor).

BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Adli Sicil ve Ahlaki Durum: Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmamış olmak.

Sağlık ve Uyuşturucu Durumu: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine uygun olmak, alkol ve uyuşturucu nedeniyle tedavi görmemiş olmak.

Siyasi Bağlantı ve Güvenlik: Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.