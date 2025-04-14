BEKÇİ ALIMI 2025 || 1. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

1. DÖNEM BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı için şu ana kadar EGM ya da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında bekçi alımları genellikle yılın ilk yarısında ilan ediliyor.

Bu sebeple önümüzdeki haftalarda ya da yaz aylarına girerken bekçilik başvurularının duyurulması bekleniyor.