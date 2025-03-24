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BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu?

Ramazan Bayramı tatilinin süresi yaklaşan bayram öncesinde pek çok kişinin gündeminde. Özellikle seyahat planları yapanlar tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merakla bekliyor. Normalde Ramazan Bayramı tatili arefe günü dahil toplamda 3.5 gün sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatilin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair sorular gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:22
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü oldu? Gözler Başkan Erdoğan’da

Mart ayının son haftasında gözler bir kez daha Ramazan Bayramı tatiline çevrildi. Bayram tatilini fırsata çevirmek isteyen çalışanlar yıllık izinlerini bayram günleriyle birleştirerek daha uzun bir tatil yapmayı planlıyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü oldu? Gözler Başkan Erdoğan’da

BAYRAM TATİLİNİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

Ramazan Bayramı resmi tatil kararlarına göre, arefe günü ile birlikte 3,5 gün sürecek. Arefe günü genellikle yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Bayramın 1. günü ve diğer bayram günleri tam olarak tatil oluyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü oldu? Gözler Başkan Erdoğan’da

Bu yıl bayram tatili 29 Mart 2025 Cumartesi günü arefe ile başlayacak. 1 Nisan 2025 Salı akşamı ise sona erecek. Tatilin 9 güne çıkarılması için 27-28 Mart tarihindeki Perşembe ve Cuma günlerinin idari izin kapsamına alınması gerekecek.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü oldu? Gözler Başkan Erdoğan’da

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kabine'de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü oldu? Gözler Başkan Erdoğan’da