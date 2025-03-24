BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu?
Ramazan Bayramı tatilinin süresi yaklaşan bayram öncesinde pek çok kişinin gündeminde. Özellikle seyahat planları yapanlar tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merakla bekliyor. Normalde Ramazan Bayramı tatili arefe günü dahil toplamda 3.5 gün sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatilin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair sorular gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 24.03.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:22