BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu?

BAYRAM TATİLİNİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

Ramazan Bayramı resmi tatil kararlarına göre, arefe günü ile birlikte 3,5 gün sürecek. Arefe günü genellikle yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Bayramın 1. günü ve diğer bayram günleri tam olarak tatil oluyor.