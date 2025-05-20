Kadraj Galeri Kadraj İkon Başrol oyuncu vedasını resmen açıkladı! Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatır! 6. sezon...

Başrol oyuncu vedasını resmen açıkladı! Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatır! 6. sezon...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı son dönemde yaşanan beklenmedik gelişmeyle gündeme geldi. Dizide Fidan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kübra Balcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal açıklamayla diziden ayrıldığını duyurdu. Bu haber hem dizinin geniş izleyici kitlesinde hem de Balcan'ın takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:19
Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatacak! Gidişiyle başlayan son, tüm dengeleri değiştirecek! 6. sezon...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fidan karakteriyle tanınan Kübra Balcan, sosyal medya üzerinden yaptığı samimi paylaşım ile diziye veda ettiğini duyurdu.

Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatacak! Gidişiyle başlayan son, tüm dengeleri değiştirecek! 6. sezon...

Balcan, Instagram hesabında setin son gününden karelerle birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Setin son günü—— daha nicesi kalbimde, zihnimde, hatrımda güzel an'larımızın küçük bi kısmı—— setin ilk günü. Bu güzel ailenin içinde olmama vesile olan, yanımda duran, evlerine misafir eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatacak! Gidişiyle başlayan son, tüm dengeleri değiştirecek! 6. sezon...

Bu açıklama kısa sürede takipçileri ve izleyiciler arasında geniş yankı buldu.

Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatacak! Gidişiyle başlayan son, tüm dengeleri değiştirecek! 6. sezon...

Kübra Balcan ve Fidan Karakterinin Etkisi

Fidan, dizide Anadolu'nun sıcak ve samimi yüzünü yansıtan önemli figürlerden biriydi.

Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatacak! Gidişiyle başlayan son, tüm dengeleri değiştirecek! 6. sezon...

Kübra Balcan'ın canlandırdığı bu karakter, özellikle doğallığı ve içtenliğiyle izleyicilerin sevgiyle bağ kurduğu bir rolle hafızalara kazındı.