Başrol oyuncu vedasını resmen açıkladı! Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatır! 6. sezon...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı son dönemde yaşanan beklenmedik gelişmeyle gündeme geldi. Dizide Fidan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kübra Balcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal açıklamayla diziden ayrıldığını duyurdu. Bu haber hem dizinin geniş izleyici kitlesinde hem de Balcan'ın takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:19