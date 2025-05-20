Başrol oyuncu vedasını resmen açıkladı! Gönül Dağı’ndaki bu ayrılık yürek sızlatır! 6. sezon...

Balcan, Instagram hesabında setin son gününden karelerle birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Setin son günü—— daha nicesi kalbimde, zihnimde, hatrımda güzel an'larımızın küçük bi kısmı—— setin ilk günü. Bu güzel ailenin içinde olmama vesile olan, yanımda duran, evlerine misafir eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."