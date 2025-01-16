Bankada hesabı olanlar dikkat; Bunu yapanlara 32 gün sonra 10.455 TL para yatıyor

250.000 TL'lik birikimlerini değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve getirileri aşağıdaki gibidir: ON Dijital Bankacılık - ON Plus Hesabı: %53 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 10.455 TL, vade sonu toplam tutar 260.455 TL'dir. CEPTETEB - Marifetli Hesap: %51 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 10.060 TL, vade sonu toplam tutar 260.060 TL'dir. ING - Turuncu Hesap: %51 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 10.060 TL, vade sonu toplam tutar 260.060 TL'dir. Alternatif Bank - VOV Hesap: %51 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 10.060 TL, vade sonu toplam tutar 260.060 TL'dir. Odeabank - Oksijen Hesap: %50 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 9.863 TL, vade sonu toplam tutar 259.863 TL'dir. Fibabanka - Kiraz Hesap: %49,5 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 9.764 TL, vade sonu toplam tutar 259.764 TL'dir. Mevduat faiz getirileri üzerinden stopaj (vergi) kesintisi yapılmaktadır. Bu kesinti oranları, mevduatın vadesine ve para birimine göre değişiklik gösterir. Örneğin, TL mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı %10, 6 ay ile 1 yıl arası vadelerde %7,5 ve 1 yıldan uzun vadelerde %5 olarak uygulanmaktadır.