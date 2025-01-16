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Bunu yapanlara 32 gün sonra 10.455 TL para yatıyor

Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için cazip faiz oranları sunarak hem bankada parası olanlara hem de yastık altı TL birikimi bulunanlara güzel bir fırsat veriyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:11
Bankada hesabı olanlar dikkat; Bunu yapanlara 32 gün sonra 10.455 TL para yatıyor

250.000 TL'lik birikimlerini değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve getirileri aşağıdaki gibidir:

Bankada hesabı olanlar dikkat; Bunu yapanlara 32 gün sonra 10.455 TL para yatıyor

ON Dijital Bankacılık - ON Plus Hesabı: %53 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 10.455 TL, vade sonu toplam tutar 260.455 TL'dir.

Bankada hesabı olanlar dikkat; Bunu yapanlara 32 gün sonra 10.455 TL para yatıyor

CEPTETEB - Marifetli Hesap: %51 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 10.060 TL, vade sonu toplam tutar 260.060 TL'dir.

Bankada hesabı olanlar dikkat; Bunu yapanlara 32 gün sonra 10.455 TL para yatıyor

ING - Turuncu Hesap: %51 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 10.060 TL, vade sonu toplam tutar 260.060 TL'dir.

Bankada hesabı olanlar dikkat; Bunu yapanlara 32 gün sonra 10.455 TL para yatıyor

Alternatif Bank - VOV Hesap: %51 faiz oranıyla, 32 gün sonunda 250.000 TL için net kazanç 10.060 TL, vade sonu toplam tutar 260.060 TL'dir.