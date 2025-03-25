Bağırsak sağlığınızı A’dan Z’ye düzenleyecek! Uzmanlar açıkladı: Diyetinize mutlaka eklemeniz gereken 7 şey ne?

New York Post'ta yer alan habere göre, Clarkson Üniversitesi'nden yapılan bir çalışma bağırsak sağlığı ile kişilik arasında bir bağlantı olabileceğini ortaya koydu. Bağırsak sağlığınız hem fiziksel sağlığınız hem de ruh haliniz için büyük önem taşıyor. İşte ünlü beslenme uzmanı Dr. Daryl Gioffre'nin bağırsak sağlığını desteklemek için diyetinize eklemeniz gerektiğini söylediği 7 besin.