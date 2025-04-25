Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

15 Mayıs 2025 sabahına Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılar damga vurdu. Pek çok vatandaş, bir kez daha "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu kendine sormaktan geri kalmadı. Gün içinde peş peşe yaşanan depremler, sosyal medyada hızla gündem olurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika verileri yoğun ilgi gördü. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi ayrıntılar merak konusu olurken, kullanıcılar resmi sitelere yönelerek bilgi edinmeye çalıştı. Türkiye'nin farklı noktalarında gözlemlenen bu sismik hareketlilik özellikle Marmara ve Ege'de yaşayanların tedirginliğini artırdı. Yetkililer, paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, yalnızca güvenilir kaynakların takip edilmesinin altını çizdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise gün boyunca meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor.