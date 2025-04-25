Kadraj Galeri Kadraj İkon Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

15 Mayıs 2025 sabahına Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılar damga vurdu. Pek çok vatandaş, bir kez daha "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu kendine sormaktan geri kalmadı. Gün içinde peş peşe yaşanan depremler, sosyal medyada hızla gündem olurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika verileri yoğun ilgi gördü. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi ayrıntılar merak konusu olurken, kullanıcılar resmi sitelere yönelerek bilgi edinmeye çalıştı. Türkiye'nin farklı noktalarında gözlemlenen bu sismik hareketlilik özellikle Marmara ve Ege'de yaşayanların tedirginliğini artırdı. Yetkililer, paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, yalnızca güvenilir kaynakların takip edilmesinin altını çizdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise gün boyunca meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:35
Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay zonları ülkemizi sürekli tehdit altında tutuyor.

15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Konya'da korkutan deprem! Ankara'da da hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-15 15:46:36 39.0675 33.27639 18.73 MW 5.2 Kulu (Konya) Detay
2025-05-15 14:52:18 37.89111 37.82 7.0 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2025-05-15 14:26:06 40.78694 31.49 9.71 ML 1.6 Merkez (Bolu) Detay
2025-05-15 14:22:15 38.69056 37.23861 12.35 ML 1.9 Gürün (Sivas) Detay
2025-05-15 14:14:22 40.66389 36.58278 14.74 ML 2.1 Erbaa (Tokat) Detay
2025-05-15 13:39:25 39.83167 26.28111 8.22 ML 1.3 Ezine (Çanakkale) Detay
2025-05-15 13:33:42 40.85222 28.3 7.67 ML 1.7 Marmara Denizi - [23.57 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-15 13:24:18 39.41306 29.26833 7.0 ML 1.2 Emet (Kütahya)

Sarsıntı yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

🔎 Deprem Oldu Mu? Anlık Olarak Nasıl Öğrenilir?

Deprem anında doğru bilgiye ulaşmak hayati önem taşıyor. Neyse ki Türkiye'de bu konuda güvenilir iki büyük kaynak var:

1. AFAD Canlı Deprem Listesi

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'deki tüm depremleri anlık olarak kaydediyor ve kamuoyuna sunuyor.

🔗 AFAD Deprem Listesi için tıklayın

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

2. Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin en köklü deprem izleme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

🔗 Kandilli Son Depremler için tıklayın

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

📱 Alternatif Kaynaklar ve Mobil Uygulamalar

Sadece AFAD ve Kandilli ile sınırlı kalmayın!
Ekstra güvenlik ve bilgi için şu kaynakları da kullanabilirsiniz:

  • EMSC (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi)

  • Google Earth Deprem Takibi

  • Deprem Bilgi Uygulamaları (Android ve iOS uyumlu)

Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir?

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

🗺️ Türkiye'nin Deprem Haritası: Riskli Bölgeler Nereler?

Türkiye'de depremler belirli bölgelerde daha yoğun yaşanıyor. İşte en kritik alanlar:

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: İstanbul, Sakarya, Düzce

  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş

  • Batı Anadolu Fay Zonu: İzmir, Manisa, Aydın