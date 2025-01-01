Kadraj Galeri Kadraj İkon Aylık faizi 39.728 TL oldu! Bu parayı bankaya atanın çalışmasına gerek yok

Aylık faizi 39.728 TL oldu! Bu parayı bankaya atanın çalışmasına gerek yok

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) son toplantısında aldığı faiz indirimi kararı, mevduat faiz oranlarını etkileyerek bankaların faiz politikalarını güncelledi. Merkez Bankası'nın politika faizini %50'den %47,5'e çekmesinin ardından, bankalar arasında mevduat faiz oranları da yeniden şekillendi. Bu gelişme, yatırımcıların özellikle büyük meblağlarla yatırım yapmayı planladığı mevduat hesapları için ne kadar getiri sağlayacağına dair meraklarını artırdı. 950 bin TL'nin 32 gün vadeli mevduat getirisi de en çok sorgulanan konular arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:00
Aylık faizi 39.728 TL oldu! Bu parayı bankaya atanın çalışmasına gerek yok

32 Gün Vadeli 950.000 TL Mevduatın Getirisi

Yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 950 bin TL'lik bir mevduatın 32 gün sonunda sağlayacağı net getiriyi ve toplam vade sonu tutarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Aylık faizi 39.728 TL oldu! Bu parayı bankaya atanın çalışmasına gerek yok
  • Akbank: %47,50 faiz oranı ile 32 gün vadede 950 bin TL, 35.605 TL net getiri sağlar. Vade sonu toplam tutar ise 985.605 TL olur.
  • CEPTETEB: %53 faiz oranı sunan banka, aynı miktar ve vade ile 39.728 TL net getiri sağlar ve vade sonu tutarı 989.728 TL olur.
Aylık faizi 39.728 TL oldu! Bu parayı bankaya atanın çalışmasına gerek yok
  • Odea: Yine %53 faiz oranı ile 39.728 TL net getiri sunar ve vade sonu tutarı 989.728 TL'dir.
  • Türkiye İş Bankası: %40 faiz oranı ile 32 gün sonunda 29.984 TL net getiri sağlar ve toplam tutar 979.984 TL olur.
Aylık faizi 39.728 TL oldu! Bu parayı bankaya atanın çalışmasına gerek yok
  • ON Dijital: %50 faiz oranı ile 37.479 TL net getiri sağlar, toplam vade sonu tutar ise 987.479 TL olur.
  • Fibabanka: %52 faiz oranı ile 38.979 TL net getiri sağlar ve 988.979 TL'lik toplam vade sonu tutarı oluşur.
  • N Kolay: %48 faiz oranı ile 35.980 TL net getiri sağlanır, toplam vade sonu tutarı ise 985.980 TL olur.
Aylık faizi 39.728 TL oldu! Bu parayı bankaya atanın çalışmasına gerek yok

Bankaların Mevduat Faiz Oranlarındaki Değişim

Merkez Bankası faiz indirimi sonrası bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında yeni faiz oranlarını uygulamaya koydu. Yatırımcılar, faiz oranlarının yanı sıra bankaların sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulunduruyor. Özellikle yüksek faiz oranları sunan bankalar, cazip getiriler sağlayarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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