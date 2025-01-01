Aylık faizi 39.728 TL oldu! Bu parayı bankaya atanın çalışmasına gerek yok

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) son toplantısında aldığı faiz indirimi kararı, mevduat faiz oranlarını etkileyerek bankaların faiz politikalarını güncelledi. Merkez Bankası'nın politika faizini %50'den %47,5'e çekmesinin ardından, bankalar arasında mevduat faiz oranları da yeniden şekillendi. Bu gelişme, yatırımcıların özellikle büyük meblağlarla yatırım yapmayı planladığı mevduat hesapları için ne kadar getiri sağlayacağına dair meraklarını artırdı. 950 bin TL'nin 32 gün vadeli mevduat getirisi de en çok sorgulanan konular arasında yer aldı.