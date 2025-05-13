AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

Bütünleme ve Üç Ders Sınavı Tarihleri de Belli Oldu

Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler için Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Mezuniyete bir adım kala olan öğrenciler ise 6 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan Mezuniyete Üç Ders Sınavı ile eğitimlerini tamamlama fırsatı bulacak.