AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için yılın en kritik dönemi geldi çattı. Mayıs ayının son haftasında yapılacak olan bahar dönemi final sınavları öncesi öğrencilerin gözü kulağı sınav giriş belgelerinde. Peki AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:20