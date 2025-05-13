Kadraj Galeri Kadraj İkon AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için yılın en kritik dönemi geldi çattı. Mayıs ayının son haftasında yapılacak olan bahar dönemi final sınavları öncesi öğrencilerin gözü kulağı sınav giriş belgelerinde. Peki AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2025 AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:20
AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim gören on binlerce öğrenci 2024-2025 eğitim yılının son düzlüğüne girdi. AUZEF final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde sınav tarihleri ve sınav giriş belgeleri yer alıyor. Sınav takviminin duyurulmasıyla birlikte gözler, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına çevrildi.

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF Final Takvimi Netleşti

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2025 yılı bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

Final sınavları her dönem olduğu gibi yine üç oturum şeklinde uygulanacak. Öğrencilerin ders yüklerine göre oturumlara dağılımı farklılık gösterebilecek.

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

Bütünleme ve Üç Ders Sınavı Tarihleri de Belli Oldu

Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler için Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Mezuniyete bir adım kala olan öğrenciler ise 6 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan Mezuniyete Üç Ders Sınavı ile eğitimlerini tamamlama fırsatı bulacak.

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Açıklanacak?

AUZEF final sınavlarına kısa bir süre kalmışken öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı. İstanbul Üniversitesi'nden alınan bilgiye göre sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Ancak geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime sunulması bekleniyor.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)