Kadraj Galeri Kadraj İkon Asgari ücrete ilave zam hesabı: %30'a ek maaş artışı olur mu? Temmuzda beklenen brüt-net rakam...

Asgari ücrete ilave zam hesabı: %30'a ek maaş artışı olur mu? Temmuzda beklenen brüt-net rakam...

Asgari ücret, Temmuz ayı yaklaşırken yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına girdi. 2025 yılının başında yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte net 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücrette yaz aylarına doğru bir ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda uygulanan Temmuz ara zamları kamuoyunda beklentiyi artırdı.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 08:32
Asgari ücrete ilave zam hesabı: %30’a ek maaş artışı olur mu? Temmuzda beklenen brüt-net rakam...

2025 yılı asgari ücret zammı Ocak ayında büyük bir artışla belirlenmişti. Yılın ortasında temmuz ayında yapılacak bir ara zam olup olmayacağına dair sorular gündemde. Milyonlarca kişi asgari ücrete temmuz ayında yapılacak olası ara zammın ne zaman ve nasıl gerçekleşebileceğini, hükümetin açıklamalarını ve enflasyon verilerini merak ediyor.

Asgari ücrete ilave zam hesabı: %30’a ek maaş artışı olur mu? Temmuzda beklenen brüt-net rakam...

Asgari Ücret Artışı Olacak Mı?

2024 yılında net asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklanmıştı. 2025 yılı itibariyle, asgari ücrete yüzde 30'luk bir artış yapıldı ve Ocak ayında asgari ücretin net tutarı 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Bu önemli artış, asgari ücretli çalışanlar için büyük bir rahatlama sağlamış olsa da yılın ortasında başka bir artış olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Asgari ücrete ilave zam hesabı: %30’a ek maaş artışı olur mu? Temmuzda beklenen brüt-net rakam...

2022 ve 2023 Yıllarında Uygulanan Ara Zamlar

Geçtiğimiz yıllarda özellikle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ara zamlar yapılmıştı. Bu tür ara zamlar enflasyon oranlarının hızla artması ve alım gücünün düşmesi nedeniyle hükümet tarafından uygulanmıştı. 2025 yılı için de Temmuz ayında benzer bir ara zam yapılması bekleniyor mu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları bu soruya ışık tutuyor.

Asgari ücrete ilave zam hesabı: %30’a ek maaş artışı olur mu? Temmuzda beklenen brüt-net rakam...

Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda asgari ücrete ara zam yapılmasının olasılığı hakkında açıklamada bulundu. Işıkhan, "Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." şeklinde de bir açıklamada bulundu.

Asgari ücrete ilave zam hesabı: %30’a ek maaş artışı olur mu? Temmuzda beklenen brüt-net rakam...

Hükümetin bu konuda önceden aldığı kararlar doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde Temmuz ayında ikinci bir zam yapılabileceği ifade ediliyor.