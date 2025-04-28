Asgari ücrete ilave zam hesabı: %30'a ek maaş artışı olur mu? Temmuzda beklenen brüt-net rakam...
Asgari ücret, Temmuz ayı yaklaşırken yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına girdi. 2025 yılının başında yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte net 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücrette yaz aylarına doğru bir ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda uygulanan Temmuz ara zamları kamuoyunda beklentiyi artırdı.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 08:32