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ASEAN nedir, kuruluş amacı ne? ASEAN'da hangi ülkeler var?

Dünya çapında uluslararası işbirlikleri ve diplomatik ilişkiler kuran çok sayıda kuruluş ve örgüt bulunmaktadır. Bu örgütlerden biri de ASEAN olarak biliniyor. Peki bu örgütün kuruluş amacı ne? Üye ülkeler hangileri? İşte merak edilen soruların cevabı.

Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:56
ASEAN nedir, kuruluş amacı ne? ASEAN’da hangi ülkeler var?

ASEAN Nedir?

1967 yılında kurulan ASEAN, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur gibi kurucu üyelerle birlikte bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir organizasyondur. ASEAN'ın amacı, ekonomik, sosyal, kültürel, teknik, eğitim ve diğer alanlarda işbirliği sağlamak; adalet, hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygı göstererek bölgesel barış ve istikrarı temin etmektir.

ASEAN nedir, kuruluş amacı ne? ASEAN’da hangi ülkeler var?

ASEAN'ın merkezi Cakarta'da bulunurken, genel sekreterliğini şu anda Le Dato Lim Jock Hoi yürütmektedir. ASEAN'a, 1984 yılında Brunei, 1995'te Vietnam, 1997'de Laos, Myanmar ve 1999'da Kamboçya da üye olarak katılmıştır.

Üye Ülkeler Listesi

Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur (kurucu üyeler), Bruney (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) ve Kamboçya (1999)

ASEAN nedir, kuruluş amacı ne? ASEAN’da hangi ülkeler var?

Türkiye'nin ASEAN ile İlişkileri:

Türkiye ASEAN'a üye olmamakla birlikte 23 Temmuz 2010 tarihinde ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na (ASEAN/TAC) taraf olarak bölgesel işbirliğinde yerini almıştır. Türkiye'nin ASEAN ile olan ilişkileri 2017'de Manila'daki toplantıda bir adım daha ileri taşınarak Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) statüsü elde etmiştir. Bu gelişme, ASEAN'ın 50. yıl dönümünde Türkiye için anlamlı bir dönüm noktası olmuştur.

ASEAN nedir, kuruluş amacı ne? ASEAN’da hangi ülkeler var?

ASEAN'ın Diyalog Ortaklıkları ve Türkiye'nin Yeri

ASEAN, küresel çapta önemli bir işbirliği ağına sahiptir ve AB, ABD, Kanada, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi dünya güçleriyle diyaloğa sahiptir. Türkiye de, bu küresel işbirliği ağı içinde yer alarak, İsviçre, Norveç, Pakistan gibi sektör bazlı işbirliklerine sahip ülkelerle ilişkilerini geliştirmektedir.

Türkiye'nin ASEAN ile sektörel diyaloğunu geliştirmesi, hem ekonomik hem de diplomatik alanda yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu durum, Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle olan ilişkilerinde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlayacaktır.

ASEAN nedir, kuruluş amacı ne? ASEAN’da hangi ülkeler var?

ASEAN Örgütü'nün Tarihi Gelişimi

ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği), bölgedeki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir uluslararası organizasyondur. 8 Ağustos 1967'de Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur ve Tayland'ın Dışişleri Bakanlarının Bangkok'ta imzaladıkları bildirge ile kurulan bu örgüt başlangıcında bölgesel barış ve istikrarı sağlamak amacıyla çatışmaların durdurulmasına odaklanmıştır. Ancak zamanla, Soğuk Savaş sonrası dönemde ekonomik işbirliği ve bölgesel entegrasyon ön plana çıkmıştır.