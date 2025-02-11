ASEAN nedir, kuruluş amacı ne? ASEAN’da hangi ülkeler var?

ASEAN'ın Diyalog Ortaklıkları ve Türkiye'nin Yeri

ASEAN, küresel çapta önemli bir işbirliği ağına sahiptir ve AB, ABD, Kanada, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi dünya güçleriyle diyaloğa sahiptir. Türkiye de, bu küresel işbirliği ağı içinde yer alarak, İsviçre, Norveç, Pakistan gibi sektör bazlı işbirliklerine sahip ülkelerle ilişkilerini geliştirmektedir.

Türkiye'nin ASEAN ile sektörel diyaloğunu geliştirmesi, hem ekonomik hem de diplomatik alanda yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu durum, Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle olan ilişkilerinde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlayacaktır.