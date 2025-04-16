Kadraj Galeri Kadraj İkon Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort damar yırtılması (diseksiyonu) nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri...

Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort damar yırtılması (diseksiyonu) nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri...

Türkiye'de her yıl yüzlerce kişi genellikle aniden gelişen ve ölümcül olabilen aort yırtılması nedeniyle yaşamını kaybediyor. Kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç katmanlarında oluşan bir yırtık saniyeler içinde kanın damar duvarı boyunca ilerlemesine ve damarın tamamen yırtılmasına neden olabiliyor. Peki Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 06:36
Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort diseksiyonu ve anevrizması nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri ve tanısı

Gündeme gelen aort damarı yırtılması tıpkı bir sinsi düşman gibi ani ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Çoğu zaman kalp kriziyle karıştırılan bu rahatsızlık özellikle yüksek tansiyon hastalarında sessizce gelişip, saniyeler içinde ölümle sonuçlanabiliyor. İşte aort yırtılması hakkında bilinmesi gereken hayati detaylar.

Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort diseksiyonu ve anevrizması nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri ve tanısı

Sabah'ta yer alan habere göre genellikle hiçbir belirti vermeden ilerleyen bu ölümcül rahatsızlık çoğu zaman kalp krizi ile karıştırılıyor. Özellikle yüksek tansiyon hastalarında görülme sıklığı daha fazla olan aort yırtılması zamanında teşhis edilmediğinde saniyeler içinde hayatı sona erdirebiliyor.

Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort diseksiyonu ve anevrizması nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri ve tanısı

Aort Damarı Nerededir ve Ne İşe Yarar?

Aort insan vücudundaki en büyük atardamardır. Kalbin sol karıncığından (sol ventrikül) çıkarak göğüs boşluğundan geçer, karnın altına kadar uzanır ve burada dallanarak daha küçük damarlara ayrılır. Bu devasa damar, oksijen açısından zengin temiz kanı akciğerlerden alarak beyin, kalp, böbrekler ve diğer tüm organlara taşır.

Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort diseksiyonu ve anevrizması nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri ve tanısı

Sistemin kalbi konumundaki aort, bir anlamda hayatın sürdürülebilirliğini sağlayan ana taşıyıcıdır.

Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort diseksiyonu ve anevrizması nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri ve tanısı

Aort Yırtılması Nasıl Gerçekleşir?

Aort yırtılması tıbbi literatürde iki farklı biçimde karşımıza çıkar: İlki "aort diseksiyonu" olarak bilinir ve aortun iç duvarında meydana gelen bir yırtılma sonucu kan, damar duvarı katmanları arasına sızarak burada bir kesecik oluşturur.