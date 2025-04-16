Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort damar yırtılması (diseksiyonu) nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri...

Aort Damarı Nerededir ve Ne İşe Yarar?

Aort insan vücudundaki en büyük atardamardır. Kalbin sol karıncığından (sol ventrikül) çıkarak göğüs boşluğundan geçer, karnın altına kadar uzanır ve burada dallanarak daha küçük damarlara ayrılır. Bu devasa damar, oksijen açısından zengin temiz kanı akciğerlerden alarak beyin, kalp, böbrekler ve diğer tüm organlara taşır.