Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? Aort damar yırtılması (diseksiyonu) nedir, neden olur? Tedavisi, belirtileri...
Türkiye'de her yıl yüzlerce kişi genellikle aniden gelişen ve ölümcül olabilen aort yırtılması nedeniyle yaşamını kaybediyor. Kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç katmanlarında oluşan bir yırtık saniyeler içinde kanın damar duvarı boyunca ilerlemesine ve damarın tamamen yırtılmasına neden olabiliyor. Peki Aort damarı neden yırtılır, sebebi nedir? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 06:36