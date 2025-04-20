AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları tarihi

Başarı Puanı Hesaplama ve Ders Geçme Kriterleri

AÖF öğrencilerinin derslerden başarılı sayılabilmesi için başarı puanlarının 35 ve üzerinde olması gerekiyor. Yapılan sınavlar sonucunda ise öğrencilerin "Başarı Notu" hesaplanırken, ara sınavın %30'u, dönem sonu sınavının ise %70'i dikkate alınıyor.