Kadraj Galeri Kadraj İkon AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları tarihi

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları tarihi

19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. AÖF öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili çeşitli tahminlerde bulunuyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:34
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları tarihi

2024-2025 eğitim yılı için Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gözleri, 19-20 Nisan tarihlerinde yapılan bahar dönemi ara sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için Anadolu Üniversitesi'nin takvimini takip ediyor. Peki, 2025 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları tarihi

AÖF Ara Sınav Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdikleri vize sınavlarının ardından, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Üniversite yetkilileri, sınav sonuçlarının, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde açıklanacağını duyurdu.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları tarihi

Bu takvime göre AÖF vize sınav sonuçlarının 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresini kullanabilecek. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi'nin mobil uygulaması aracılığıyla da sonuçlar erişilebilir olacak.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları tarihi

Başarı Puanı Hesaplama ve Ders Geçme Kriterleri

AÖF öğrencilerinin derslerden başarılı sayılabilmesi için başarı puanlarının 35 ve üzerinde olması gerekiyor. Yapılan sınavlar sonucunda ise öğrencilerin "Başarı Notu" hesaplanırken, ara sınavın %30'u, dönem sonu sınavının ise %70'i dikkate alınıyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları tarihi

Eğer ara sınavdan beklenilen başarıyı sağlayamayan öğrenciler, dönem sonu sınavlarında daha yüksek bir performans göstererek başarılı olma şansına sahipler. Ancak, her durumda başarı puanının 35'in üzerinde olması gerektiği unutulmamalıdır.