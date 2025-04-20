AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları tarihi
19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. AÖF öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili çeşitli tahminlerde bulunuyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:34