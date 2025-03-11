Annelik izin süresi artacak mı? 2025 yılında doğum izni uzatılacak mı, kaç gün olacak?
Çalışan annelerin doğum izni sürelerinde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Hali hazırda kadınlara doğum öncesinde 8 hafta, doğum sonrası ise 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin veriliyor. Kadınların iş gücüne daha fazla katılım sağlaması ve annelikle çalışma hayatını daha kolay dengeleyebilmesi amacıyla doğum izni sürelerinde düzenlemeler yapılması gündeme geldi. Bu yeni düzenleme çalışan anneler için büyük bir önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:20