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Annelik izin süresi artacak mı? 2025 yılında doğum izni uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Çalışan annelerin doğum izni sürelerinde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Hali hazırda kadınlara doğum öncesinde 8 hafta, doğum sonrası ise 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin veriliyor. Kadınların iş gücüne daha fazla katılım sağlaması ve annelikle çalışma hayatını daha kolay dengeleyebilmesi amacıyla doğum izni sürelerinde düzenlemeler yapılması gündeme geldi. Bu yeni düzenleme çalışan anneler için büyük bir önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:20
Annelik izin süresi artacak mı? 2025 yılında doğum izni uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere yönelik önemli bir düzenlemenin müjdesini verdi. Bakan, doğum izni sürelerinin uzatılması ve işçi ile memur arasındaki farkların giderilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Bu düzenlemenin kadın çalışanlar ve anne adayları için önemli bir adım olacağı belirtiliyor. Kadınlar doğum izni sürelerinin artıp artmayacağını merakla bekliyor.

Annelik izin süresi artacak mı? 2025 yılında doğum izni uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Meclis'te Kadınların Hakları İçin Yeni Adımlar

Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Araştırma Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, kadınların çalışma hayatındaki eşitliği için atılacak yeni adımları duyurdu.

Annelik izin süresi artacak mı? 2025 yılında doğum izni uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Işıkhan, doğum izni sürelerinin daha da uzatılması ve diğer düzenlemelere dair çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda da gündeme alınmış durumda.

Annelik izin süresi artacak mı? 2025 yılında doğum izni uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Doğum İzni Süreleri Hangi Aşamaya Gelecek?

Şu anda doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta doğum izni uygulanıyor. Ancak ikiz veya üçüz gibi çoğul gebelik durumlarında, doğum öncesindeki 8 haftalık izne 2 hafta daha ekleniyor.

Annelik izin süresi artacak mı? 2025 yılında doğum izni uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Bunun yanı sıra memur babalar için doğum izni süresi 10 günken, işçi babalar için bu süre 5 günle sınırlı. Yapılacak yeni düzenlemeyle bu farkların giderilmesi hedefleniyor.