Annelik izin süresi artacak mı? 2025 yılında doğum izni uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere yönelik önemli bir düzenlemenin müjdesini verdi. Bakan, doğum izni sürelerinin uzatılması ve işçi ile memur arasındaki farkların giderilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Bu düzenlemenin kadın çalışanlar ve anne adayları için önemli bir adım olacağı belirtiliyor. Kadınlar doğum izni sürelerinin artıp artmayacağını merakla bekliyor.