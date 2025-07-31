Kadraj Galeri Kadraj İkon Annelerin bildiği o tarif geri döndü: Ter kokusuna karşı mucizevi etki

Annelerin bildiği o tarif geri döndü: Ter kokusuna karşı mucizevi etki

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, terlemeyi doğal olarak artırırken beraberinde istenmeyen kokuları da getirebiliyor.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 20:20
Annelerin bildiği o tarif geri döndü: Ter kokusuna karşı mucizevi etki

Bu nedenle pek çok kişi, ter kokusunu önlemek için doğal ve cilt dostu alternatif çözümleri tercih etmeye başladı. İşte yazın ter kokusunu önlemek için en etkili doğal yöntemler…

Annelerin bildiği o tarif geri döndü: Ter kokusuna karşı mucizevi etki

🌿 1. Karbonat mucizesi

Ter kokusuna neden olan bakterileri nötralize eden karbonat, doğal bir deodorant alternatifi sunar. Koltuk altına bir miktar karbonat sürmek, hem terlemeyi azaltır hem de kötü kokuları önler. Hassas ciltler için karbonat, bir miktar su ya da hindistan cevizi yağıyla karıştırılarak kullanılabilir.

Annelerin bildiği o tarif geri döndü: Ter kokusuna karşı mucizevi etki

🍋 2. Limonla pH dengeleme

Limonun asidik yapısı, terle oluşan bakterilerin çoğalmasını engeller. Bir dilim limonla koltuk altlarını silmek, kokunun önüne geçebilir. Ancak limon uygulaması sonrası güneşe çıkılmamalı, aksi halde ciltte leke oluşabilir.

Annelerin bildiği o tarif geri döndü: Ter kokusuna karşı mucizevi etki

🥥 3. Hindistan cevizi yağı ve esansiyel yağlar

Antibakteriyel özelliğe sahip hindistan cevizi yağı, lavanta veya çay ağacı yağı ile karıştırılarak doğal bir roll-on hazırlanabilir. Bu karışım cildi nemlendirirken aynı zamanda ferah bir koku sağlar.

Annelerin bildiği o tarif geri döndü: Ter kokusuna karşı mucizevi etki

🧂 4. Elma sirkesiyle bakterilere veda

Elma sirkesi, ciltteki pH dengesini sağlayarak ter kokusuna neden olan bakterileri yok eder. Bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi dökülerek koltuk altlarına uygulanabilir. Düzenli kullanımda kötü kokuların belirgin şekilde azaldığı gözlemlenmiştir.