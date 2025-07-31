Annelerin bildiği o tarif geri döndü: Ter kokusuna karşı mucizevi etki

🌿 1. Karbonat mucizesi

Ter kokusuna neden olan bakterileri nötralize eden karbonat, doğal bir deodorant alternatifi sunar. Koltuk altına bir miktar karbonat sürmek, hem terlemeyi azaltır hem de kötü kokuları önler. Hassas ciltler için karbonat, bir miktar su ya da hindistan cevizi yağıyla karıştırılarak kullanılabilir.