Aman Dikkat! Sıcak Havalarda Vantilatör Kullanımı Kalp Krizine Yol Açabilir

Aşırı sıcakların etkili olduğu günlerde serinlemek için kullanılan vantilatörler, uzmanların uyarısına göre hayati tehlike oluşturabilir.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 20:17
Avustralya'daki Sydney Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, özellikle susuz (dehidrate) kalındığında vantilatör kullanımının kalp krizi riskini artırabileceğini ortaya koydu.

🌀 AMAN DİKKAT BU HATAYI YAPMAYIN

Araştırma, Emergency Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma mektubunda yer aldı. Çalışmada 20 gönüllü, sıcaklık 39,2°C ve nem oranı %49 olan bir iklim odasında dört ayrı testten geçirildi.

  • İki testte katılımcılar iyi derecede hidrasyon sağlanmıştı.

  • İki testte ise 24 saat boyunca sıvı alımı kısıtlandı ve katılımcılar susuz bırakıldı.

Her iki durumda da vantilatörlü ve vantilatörsüz denemeler yapıldı. Katılımcıların kalp atım hızı, vücut sıcaklığı, terleme miktarı, susuzluk ve konfor düzeyleri ölçüldü.

Sonuçlara göre, susuz kalındığında vantilatör kullanmak kalbin üzerine ekstra yük bindiriyor. Vantilatör, terleme yoluyla sıvı kaybını %60 oranında artırıyor, bu da kalp krizine kadar gidebilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

⚠️ UZMANLARIN UYARISI

Araştırma lideri Dr. Connor Graham şu ifadeleri kullandı:

"Çoğu aşırı sıcaklarda hayatını kaybeden kişi klima sahibi değil, ancak vantilatör kullanıyor. 39-40°C'ye kadar vantilatör faydalı olabilir. Fakat bu sıcaklığın üzerine çıktığında, vücudu daha da ısıtarak kalp ve dolaşım sistemini zorlar. Bu noktada vantilatör kapatılmalı."

Özellikle:

  • 40 yaş altındaki sağlıklı bireyler için: 39°C'nin üzerinde vantilatör önerilmiyor.

  • 65 yaş üstü bireyler için: 38°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda risk artıyor.

  • Bazı ilaç kullanan yaşlılarda (örneğin idrar kontrolü için antikolinerjik ilaçlar): 37°C'den sonra bile vantilatör kullanımı sakıncalı hale gelebiliyor.

🌡️ HEATWAVE (AŞIRI SICAK) ALARMI

Bu bulgular, İngiltere'de 5 bölge için amber seviyesinde sıcak hava uyarısı verildiği günlerde açıklandı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) Dr. Paul Coleman, "Bu sıcaklıklar, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir" dedi.

Yetkililer, vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor:

  • Güneş gören odaların pencerelerini ve perdelerini kapalı tutun.

  • Sıcak çarpması (heat stroke) belirtilerini öğrenin.

  • Yaşlı ve hasta komşularınızı, yakınlarınızı kontrol edin.