Aman Dikkat! Sıcak Havalarda Vantilatör Kullanımı Kalp Krizine Yol Açabilir

🌀 AMAN DİKKAT BU HATAYI YAPMAYIN

Araştırma, Emergency Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma mektubunda yer aldı. Çalışmada 20 gönüllü, sıcaklık 39,2°C ve nem oranı %49 olan bir iklim odasında dört ayrı testten geçirildi.

İki testte katılımcılar iyi derecede hidrasyon sağlanmıştı .

İki testte ise 24 saat boyunca sıvı alımı kısıtlandı ve katılımcılar susuz bırakıldı.

Her iki durumda da vantilatörlü ve vantilatörsüz denemeler yapıldı. Katılımcıların kalp atım hızı, vücut sıcaklığı, terleme miktarı, susuzluk ve konfor düzeyleri ölçüldü.

Sonuçlara göre, susuz kalındığında vantilatör kullanmak kalbin üzerine ekstra yük bindiriyor. Vantilatör, terleme yoluyla sıvı kaybını %60 oranında artırıyor, bu da kalp krizine kadar gidebilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.