Aile Saadeti’ne taze kan: İpek Filiz Yazıcı 'Ada' rolüyle geliyor! Hikayede taşlar yerinden oynayacak
Aile Saadeti sürpriz gelişmeler ve karakter derinlikleriyle pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor. Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in birlikte şekillendirdiği bu duygusal komedi sıcak aile ilişkileri ve ironik anlatımıyla ekranlarda kendine sağlam bir yer edindi. Genç ve başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı, atv'nin sevilen dizisi Aile Saadeti'nin kadrosuna dahil olarak hikayeye yepyeni bir soluk getiriyor. İşte yeni bölüme dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:49