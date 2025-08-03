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Aile Saadeti’ne taze kan: İpek Filiz Yazıcı 'Ada' rolüyle geliyor! Hikayede taşlar yerinden oynayacak

Aile Saadeti sürpriz gelişmeler ve karakter derinlikleriyle pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor. Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in birlikte şekillendirdiği bu duygusal komedi sıcak aile ilişkileri ve ironik anlatımıyla ekranlarda kendine sağlam bir yer edindi. Genç ve başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı, atv'nin sevilen dizisi Aile Saadeti'nin kadrosuna dahil olarak hikayeye yepyeni bir soluk getiriyor. İşte yeni bölüme dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:49
Aile Saadeti’ne taze kan: İpek Filiz Yazıcı ’Ada’ rolüyle geliyor! Hikayede taşlar yerinden oynayacak

atv ekranlarının sevilen yapımı Aile Saadeti, her pazartesi akşamı izleyiciyi ekran başına kilitlerken, kadrosuna dahil ettiği yeni isimle dikkatleri üzerine çekiyor. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in oturduğu diziye genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı dahil oldu.

Aile Saadeti’ne taze kan: İpek Filiz Yazıcı ’Ada’ rolüyle geliyor! Hikayede taşlar yerinden oynayacak

Ada Karakteriyle Yeni Bir Soluk

Başarılı oyuncu dizide Tekin karakterini canlandıran Hakan Yılmaz'ın kızı Ada rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Aile Saadeti’ne taze kan: İpek Filiz Yazıcı ’Ada’ rolüyle geliyor! Hikayede taşlar yerinden oynayacak

Sekizinci bölüm itibariyle hikayeye dâhil olan Ada, zekası ve sempatik duruşuyla olayların gidişatında önemli bir rol üstlenecek.

Aile Saadeti’ne taze kan: İpek Filiz Yazıcı ’Ada’ rolüyle geliyor! Hikayede taşlar yerinden oynayacak

Ada'nın karakter özelliklerine değinen Yazıcı, rolüne dair duygularını şu sözlerle aktardı:

"Proje ilk geldiği günden itibaren beni çok heyecanlandırdı ve sete çıktığımda da heyecanlandığım kadar varmış dedim. Şahane insanların olduğu çok keyifli bir ekip var bu da güzel olan bir işi daha da güzel yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum diyebilirim. Ada karakterini ise çok sevdim. 8. Bölüm itibariyle diziye dahil olan Ada, ne istediğini bilen, donanımlı, bilgili ve güçlü bir karakter. Güçlü olmasının yanında sempatik bir tarafı da var. Bu özelliklerin birleşimi hedeflerini bilen, bu hedeflere ulaşmak için aklını ve sempatikliğini kullanan istediğini almak için adım adım ilerleyen bir karakter yapıyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak"

Aile Saadeti’ne taze kan: İpek Filiz Yazıcı ’Ada’ rolüyle geliyor! Hikayede taşlar yerinden oynayacak

Kadrosu Güçlü, Mizahı Hüzünlü

Duygusal ve mizahi yapıyı başarıyla harmanlayan Aile Saadeti, izleyiciye hem kahkaha hem de içtenlik vadeden bir atmosfer sunuyor.