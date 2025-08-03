Aile Saadeti’ne taze kan: İpek Filiz Yazıcı ’Ada’ rolüyle geliyor! Hikayede taşlar yerinden oynayacak

Ada'nın karakter özelliklerine değinen Yazıcı, rolüne dair duygularını şu sözlerle aktardı:

"Proje ilk geldiği günden itibaren beni çok heyecanlandırdı ve sete çıktığımda da heyecanlandığım kadar varmış dedim. Şahane insanların olduğu çok keyifli bir ekip var bu da güzel olan bir işi daha da güzel yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum diyebilirim. Ada karakterini ise çok sevdim. 8. Bölüm itibariyle diziye dahil olan Ada, ne istediğini bilen, donanımlı, bilgili ve güçlü bir karakter. Güçlü olmasının yanında sempatik bir tarafı da var. Bu özelliklerin birleşimi hedeflerini bilen, bu hedeflere ulaşmak için aklını ve sempatikliğini kullanan istediğini almak için adım adım ilerleyen bir karakter yapıyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak"