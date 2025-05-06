Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber: 2. ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her yeni doğan çocuk için sunduğu doğum yardımı ödemeleriyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen bebekler için geçerli olacak destek anne ve babalara ekonomik bir nefes aldırmayı hedefliyor. Peki ödemeler ne zaman hesaba geçecek? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:43