Kadraj Galeri Kadraj İkon Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber: 2. ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi!

Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber: 2. ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her yeni doğan çocuk için sunduğu doğum yardımı ödemeleriyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen bebekler için geçerli olacak destek anne ve babalara ekonomik bir nefes aldırmayı hedefliyor. Peki ödemeler ne zaman hesaba geçecek? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:43
Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber: 1, 2 ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği doğum yardımı desteği 2025 yılı itibarıyla güncellenen miktarlarıyla yeniden gündemde. Özellikle Anneler Günü öncesinde milyonlarca aileye nefes aldıracak ödemelerin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Peki, doğum yardımı şartları neler? Çocuk parası ne kadar oldu?

Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber: 1, 2 ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi!

Doğum Desteğinden Kimler Yararlanabiliyor?

Doğum desteği almak isteyen aileler için bazı temel kriterler aranıyor. Öncelikle annenin ya da babanın –ya da her ikisinin birden– T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

Ayrıca başvuru yapacak ailenin Türkiye'de ikamet etmesi şartı bulunuyor.

Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber: 1, 2 ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi!

Çocuğun doğum bilgileri, Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) düştükten sonra başvuru süreci resmen başlıyor. Annenin Türk vatandaşı olmaması ya da vefat etmiş olması gibi durumlarda başvuru Türk vatandaşı olan babadan veya çocuğun yasal temsilcisinden alınabiliyor.

Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber: 1, 2 ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi!

Doğum Parası Ne Kadar Oldu? 2025 Rakamları Açıklandı

1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen çocuklar için doğum yardımı tutarları ciddi şekilde artırıldı. Bakanlık, ailenin çocuk sayısına göre kademeli bir ödeme planı uygulayacak:

İlk çocuk için: 5.000 TL tek seferlik ödeme

Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber: 1, 2 ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi!

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki her çocuk için: Aylık 5.000 TL