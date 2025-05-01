AFAD deprem riski sorgulama: Bugün İstanbul’da deprem oldu mu?

Artçı depremlerin ardından binlerce kişi 'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Resmî kaynaklarca yapılan ilk açıklamalarda Marmara Denizi açıklarında ölçülen depremin büyüklüğü ve derinliği netleşti. İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde yaşanan bu tür sarsıntılar bir kez daha hazırlıklı olmanın önemini gözler önüne serdi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son veriler ve merak edilen tüm detaylar... SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ 🗺️ AFAD VE KANDİLLİ'DEN ANLIK DEPREM TAKİBİ Vatandaşlar, meydana gelen depremleri ve artçı sarsıntıları anlık olarak takip edebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerini kullanabilirler: AFAD Son Depremler: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html Kandilli Rasathanesi Son Depremler: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/ 🧭 DEPREM RİSKİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ? AFAD Türkiye genelindeki deprem risk haritasını vatandaşların erişimine sunmuştur. İstanbul'daki risk durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası: https://www.afad.gov.tr/turkiye-deprem-tehlike-haritasiAFAD Bu interaktif harita sayesinde, yaşadığınız bölgenin deprem risk seviyesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. 🛡️ DEPREM ÖNCESİ, ANI VE SONRASI ALINABİLECEK ÖNLEMLER AFAD, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemleri vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: Deprem Öncesi, Anı ve Sonrası Alınabilecek Önlemler: https://www.afad.gov.tr/deprem-oncesi-ani-ve-sonrasi-alabileceginiz-onlemleri-biliyor-musunuzAFAD Not: Bu haber, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Kaynak: takvim.com.tr Görseller yapay zeka ve takvim foto arşiv