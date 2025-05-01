AFAD deprem riski sorgulama: Bugün İstanbul’da deprem oldu mu?

Artçı depremlerin ardından binlerce kişi "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Resmî kaynaklarca yapılan ilk açıklamalarda Marmara Denizi açıklarında ölçülen depremin büyüklüğü ve derinliği netleşti. İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde yaşanan bu tür sarsıntılar bir kez daha hazırlıklı olmanın önemini gözler önüne serdi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son veriler ve merak edilen tüm detaylar…