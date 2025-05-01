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AFAD deprem riski sorgulama: Bugün İstanbul'da deprem oldu mu?

İstanbul'da peş peşe yaşanan sarsıntılar tedirginlik yarattı. Artçı depremler sosyal medyada gündem olurken resmi açıklamalar için gözler AFAD ve Kandilli'ye çevrildi. İşte İstanbul açıklarındaki son depreme dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 12:34
AFAD deprem riski sorgulama: Bugün İstanbul’da deprem oldu mu?

Artçı depremlerin ardından binlerce kişi "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Resmî kaynaklarca yapılan ilk açıklamalarda Marmara Denizi açıklarında ölçülen depremin büyüklüğü ve derinliği netleşti. İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde yaşanan bu tür sarsıntılar bir kez daha hazırlıklı olmanın önemini gözler önüne serdi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son veriler ve merak edilen tüm detaylar…

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AFAD deprem riski sorgulama: Bugün İstanbul’da deprem oldu mu?

🗺️ AFAD VE KANDİLLİ'DEN ANLIK DEPREM TAKİBİ

Vatandaşlar, meydana gelen depremleri ve artçı sarsıntıları anlık olarak takip edebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerini kullanabilirler:

AFAD Son Depremler: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli Rasathanesi Son Depremler: https://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/

AFAD deprem riski sorgulama: Bugün İstanbul’da deprem oldu mu?

🧭 DEPREM RİSKİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

AFAD Türkiye genelindeki deprem risk haritasını vatandaşların erişimine sunmuştur. İstanbul'daki risk durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası: https://www.afad.gov.tr/turkiye-deprem-tehlike-haritasiAFAD

Bu interaktif harita sayesinde, yaşadığınız bölgenin deprem risk seviyesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

AFAD deprem riski sorgulama: Bugün İstanbul’da deprem oldu mu?

🛡️ DEPREM ÖNCESİ, ANI VE SONRASI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

AFAD, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemleri vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

AFAD deprem riski sorgulama: Bugün İstanbul’da deprem oldu mu?

Not: Bu haber, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kaynak: takvim.com.tr

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