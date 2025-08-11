Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak! Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler, KPSS puan şartı kaç?
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2025 yılı için çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum tarafından yayımlanan ilana göre, başvurular yalnızca 2024 KPSS sonuçlarına göre yapılabilecek. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların KPSS'den ilgili puan türünde en az 60 puan almış olmaları gerekirken diğer tüm kadrolar için her pozisyonun kendi puan türünde en az 70 puan şartı aranıyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2025 12:17