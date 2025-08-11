Kadraj Galeri Kadraj İkon Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak! Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler, KPSS puan şartı kaç?

Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak! Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler, KPSS puan şartı kaç?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2025 yılı için çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum tarafından yayımlanan ilana göre, başvurular yalnızca 2024 KPSS sonuçlarına göre yapılabilecek. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların KPSS'den ilgili puan türünde en az 60 puan almış olmaları gerekirken diğer tüm kadrolar için her pozisyonun kendi puan türünde en az 70 puan şartı aranıyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 12:17
Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak! Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler, KPSS puan şartı kaç?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 155 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden kabul edilecek ve sözlü sınavla tamamlanacak süreçte adaylar belirli kriterlere göre değerlendirilecek.

Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak! Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler, KPSS puan şartı kaç?

Başvurular 13 Ağustos'ta Başlıyor

Resmi ilan metnine göre, başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak ve 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını Adli Tıp Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranı üzerinden ya da Kariyer Kapısı'nın (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) resmi internet adresinden e-Devlet girişi yaparak gerçekleştirecek.

Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak! Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler, KPSS puan şartı kaç?

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Ayrıca her aday, sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak! Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler, KPSS puan şartı kaç?

Kimler Başvurabilir?

Adli Tıp Kurumu'nun ilanında yer alan genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesindeki yaş kriterlerini karşılamak

İnfaz ve Koruma Memuru kadrosu için, 2024 KPSS'nin yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular)

Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak! Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler, KPSS puan şartı kaç?

Askerlikle ilişiği bulunmamak

657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak

Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek akıl hastalığı bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Son başvuru tarihinde, ilgili pozisyonun gerektirdiği öğrenim şartını karşılamak

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvuran adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav günü yapılacak ve şartları karşılamayanlar sınava alınmayacak.