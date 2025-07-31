Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları başladı! 2025 Adalet Bakanlığı başvuru şartları ve kadro dağılımı…

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 5 bin yeni personel istihdam edilecek. Alımlar infaz koruma memuru, zabıt katibi, hemşire ve çeşitli destek pozisyonlarını kapsıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte alım sürecine dair tüm detaylar belli oldu. Peki başvurular ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek? İşte Adalet Bakanlığı 2025 personel alımına dair tüm bilgiler ve kadro listesi…