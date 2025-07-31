Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları başladı! 2025 Adalet Bakanlığı başvuru şartları ve kadro dağılımı…
Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için 5 bin yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başta zabıt katibi ve infaz koruma memuru (İKM) olmak üzere birçok farklı pozisyonda istihdam sağlanacak. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne ait isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler? İşte kadro dağılımı…
Giriş Tarihi: 31.07.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:05