Kadraj Galeri Kadraj İkon Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları başladı! 2025 Adalet Bakanlığı başvuru şartları ve kadro dağılımı…

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları başladı! 2025 Adalet Bakanlığı başvuru şartları ve kadro dağılımı…

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için 5 bin yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başta zabıt katibi ve infaz koruma memuru (İKM) olmak üzere birçok farklı pozisyonda istihdam sağlanacak. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne ait isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler? İşte kadro dağılımı…

Giriş Tarihi: 31.07.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:05
Adalet Bakanlığı 5 bin yeni personel alacak! 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı…

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 5 bin yeni personel istihdam edilecek. Alımlar infaz koruma memuru, zabıt katibi, hemşire ve çeşitli destek pozisyonlarını kapsıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte alım sürecine dair tüm detaylar belli oldu. Peki başvurular ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek? İşte Adalet Bakanlığı 2025 personel alımına dair tüm bilgiler ve kadro listesi…

Adalet Bakanlığı 5 bin yeni personel alacak! 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı…

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin kişilik personel alımı için başvuru dönemi yaklaşıyor. Adaylar, başvurularını 1 Ağustos ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Süreç tamamen online yürütülecek ve fiziki başvuru kabul edilmeyecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin yeni personel alacak! 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı…

PERSONEL ALIMI İKİ GENEL MÜDÜRLÜK TARAFINDAN YAPILACAK

🔹Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı 5 bin kişilik personel alımı, iki ayrı genel müdürlük çatısı altında gerçekleştirilecek. Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde; infaz koruma memuru başta olmak üzere hemşire, teknisyen, şoför, kaloriferci, aşçı, hasta bakıcı ve hizmetli gibi çeşitli sözleşmeli pozisyonlar için başvurular alınacak.

Adalet Bakanlığı 5 bin yeni personel alacak! 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı…

KADRO VE BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

🔹Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kapsamında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi doğrultusunda 1500 sözleşmeli zabıt katibi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin yeni personel alacak! 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı…

🔹Toplamda 5 bin kişiyi kapsayan alım sürecinde, adaylar uygulamalı ve/veya sözlü sınavlara tabi tutulacak. Bu sınavlara katılım, ilgili Adalet komisyonlarının değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.