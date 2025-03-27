9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor 2025? İdari izin mesaiden, yıllık izinden düşer mi? Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?
Ramazan Bayramı için yapılan yeni düzenleme ile tatil süresi 9 güne çıkarıldı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile kamu çalışanları bayramdan sonra 3 gün idari izinli sayılacak. Ancak bu durum tüm çalışanlar için geçerli değil. Peki idari izinden kimler yararlanacak? Özel sektör çalışanları da bu izin kapsamına dahil mi? İşte bu soruların yanıtları.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:09