9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor 2025? İdari izin mesaiden, yıllık izinden düşer mi? Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

Başkan Erdoğan 2025 Ramazan Bayramı için yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının bayramdan sonra 3 gün idari izinli sayılacağını ve toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sunulacağını duyurdu. Bu düzenleme kamu kurumlarında çalışanları kapsarken özel sektördeki çalışanlar için geçerli değil. Ancak tatil süresi uzatıldıkça çalışanların ücretlendirmeleri ve tatil hakları da merak konusu oldu.