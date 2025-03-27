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9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor 2025? İdari izin mesaiden, yıllık izinden düşer mi? Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

Ramazan Bayramı için yapılan yeni düzenleme ile tatil süresi 9 güne çıkarıldı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile kamu çalışanları bayramdan sonra 3 gün idari izinli sayılacak. Ancak bu durum tüm çalışanlar için geçerli değil. Peki idari izinden kimler yararlanacak? Özel sektör çalışanları da bu izin kapsamına dahil mi? İşte bu soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:09
9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor 2025? İdari izin mesaiden, yıllık izinden düşer mi? Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

Başkan Erdoğan 2025 Ramazan Bayramı için yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının bayramdan sonra 3 gün idari izinli sayılacağını ve toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sunulacağını duyurdu. Bu düzenleme kamu kurumlarında çalışanları kapsarken özel sektördeki çalışanlar için geçerli değil. Ancak tatil süresi uzatıldıkça çalışanların ücretlendirmeleri ve tatil hakları da merak konusu oldu.

9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor 2025? İdari izin mesaiden, yıllık izinden düşer mi? Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

Bayram tatili izin süresine sayılır mı?

İzin süresine denk gelen bayram ve hafta tatili ile genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor 2025? İdari izin mesaiden, yıllık izinden düşer mi? Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

İdari İzin Kapsamında Kimler Var? 9 Günlük Tatil Kimleri Kapsıyor?

İdari izin, yalnızca kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor. Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinde idari izinli sayılacak.

Bu şekilde, kamu çalışanları 9 günlük bir tatil fırsatına sahip olacak. Özel sektör çalışanları ise 29 Mart günü yarım gün tatil yaparak, 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde tatil hakkını kullanacak.

9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor 2025? İdari izin mesaiden, yıllık izinden düşer mi? Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

Özel Sektörde İdari İzin Uygulaması
Özel sektörde idari izin her işyerinin kendi takdirine bağlıdır. Kamu sektörüne kıyasla, özel sektör çalışanları için idari izin zorunlu değil. Ancak, bazı özel şirketler bayram tatilini uzatmak isteyen çalışanlarına idari izin verebilir.

9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor 2025? İdari izin mesaiden, yıllık izinden düşer mi? Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

Bu durum çalışanların maaşlarını ya da yıllık izin haklarını etkilemez. İdari izin verilmediği takdirde ise, çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak bayram tatilini 9 güne çıkarabilir.